Лига чемпионов
ProstoProSportИспанские арбитры обслужат матч «Бенфики» и «Зенита» в Лиге чемпионов
Испанская бригада арбитров во главе с Антонио Матеу Лаосом обслужат встречу 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Зенитом». Его ассистентами станут Пау Себриан Девис и Роберто дель Паломар, резервный судья - Сантьяго Хайме. За VAR будет отвечать Алехандро Эрнандес.
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