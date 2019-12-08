Лига чемпионов

ProstoProSportProstoProSportИспанские арбитры обслужат матч «Бенфики» и «Зенита» в Лиге чемпионов

Испанская бригада арбитров во главе с Антонио Матеу Лаосом обслужат встречу 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Зенитом». Его ассистентами станут Пау Себриан Девис и Роберто дель Паломар, резервный судья - Сантьяго Хайме. За VAR будет отвечать Алехандро Эрнандес.
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