Лига чемпионов

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руМатч «Зенита» и «Бенфики» рассудит испанская бригада арбитров

УЕФА определился с бригадой арбитров, которая будет работать на матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Зенитом». Главным арбитром назначен Матеу Лаос. В роли ассистентов будут представлены Себриан Девис и Роберто дель Паломар (все из Испании).
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Матч между «Бенфикой» и «Зенитом» обслужит судья, похожий на Михаила Шаца

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Матч «Бенфика» — «Зенит» в Лиге чемпионов обслужит бригада арбитров из Испании

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На матч «Зенита» и «Бенфики» в Лиге чемпионов назначены испанские судьи

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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 10:26, Ашберн
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