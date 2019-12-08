УЕФА определился с бригадой арбитров, которая будет работать на матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Зенитом». Главным арбитром назначен Матеу Лаос. В роли ассистентов будут представлены Себриан Девис и Роберто дель Паломар (все из Испании).

Спорт день за днем

Политика Путин и Лукашенко выпили за союз с постными лицами Бокалы за свой союз президенты поднимали с постными лицами, а от совместной игры в хоккей на сей раз отказались - видимо, достаточно поиграли на нервах друг друга.

Политика Демократы выпустили доклад с обоснованием процедуры импичмента Трампа Демократы комитета по судебным делам палаты представителей выпустили в субботу доклад, обосновывающий их намерение вынести импичмент президенту Дональду Трампу.

Общество Названы разрушающие кишечник продукты Профессор, гастроэнтеролог и медицинский директор частной клиники Helios в немецком городе Крефельде Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника.

Политика Пентагон назвал главное условие выделения военной помощи Украине США не перечислили Украине несколько миллионов долларов – менее 10 – из ранее обещанной военной помощи, заявил глава Пентагона Марк Эспер, но не указал, по какой причине это произошло и будут ли деньги предоставлены Киеву, передает ТАСС.

Шоу-бизнес Лобода показала ногу с шестью пальцами Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию с шестью пальцами на правой ноге.

Политика Путин перешел на немецкий на встрече с бизнесменами из Германии Как передает РИА Новости, во время встречи в Сочи с представителями бизнеса из Германии глава российского государства Владимир Путин, заметив, что у одного из участников встречи возникли проблемы с переводом, прервал свою речь на русском и заговорил на немецком языке.

Общество Москвичам пообещали осеннюю погоду в декабре В начале недели температура в Москве будет выше нормы на 5-6 градусов, погода «отстает» примерно на месяц.

Музыка Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос» Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».