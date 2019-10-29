Матч пятнадцатого тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и ЦСКА рассудит бригада Михаила Вилкова. В роли его ассистентов выступят Алексей Лунев (Новосибирск) и Адлан Хатуев (Грозный), резервным арбитром назначен Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

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