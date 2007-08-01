Футбол
Нева СпортМатч «Зенита» и «Динамо» обслужит арбитр из Смоленска
РПЛ назвала имя главного арбитра на матч 19-го тура чемпионата России между петербургским «Зенитом» и московским «Динамо». Игру обслужит бригада во главе с 35-летним судьей из Смоленска Николаем Волошиным.
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Транспорт
В московском метро подорожает проезд
Стоимость одной поездки в метро Москвы подорожает на два рубля с 1 февраля 2020 года.
Экономика
Эксперты ВШЭ оценили влияние инвестиций из ФНБ на рост экономики
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Путин перенес на год полную компенсацию советских вкладов
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке еще на год - до 1 января 2023 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
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Contact и Western Union приостановили переводы в Таджикистан
Во вторник издание РБК сообщило, что переводы в Таджикистан приостановили Western Union, Contact и "Близко", тогда как Unistream, MoneyGram и "Золотая корона" продолжают проводить операции.
Политика
Трамп отметил важность предстоящей встречи в «нормандском формате»
Думаю, что это важно и для России, чтобы они выработали договор, договорились о мире.
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Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии
Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель сообщил, что его отстранили от работы в международной компании по информационной безопасности Acronis в Германии, пишет РБК.
Политика
Петр Порошенко назвал капитуляцией возврат прямых поставок газа из РФ
Бывший президент Украины Петр Порошенко озвучил капитуляцией возврат прямых поставок газа из Российской Федерации.
Происшествия
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Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым
Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.
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Экс-участница комедийного шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала о своей жизни после ухода из коллектива.
Общество
Медведев поручит изучить вопрос о пороге превышения скорости
Премьер-министр РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что поручит МВД и вице-премьеру Максиму Акимову еще раз проработать вопрос о возможном снижении нештрафуемого порога превышения скорости с 20 километров в час до 10 километров в час.
Происшествия
The Insider: предполагаемый убийца чеченского полевого командира в Берлине исчез из баз розыска за другое убийство
Арестованного по делу об убийстве в Берлине Зелимхана Хангошвили, который в 2001-2005 годах был чеченским полевым командиром, зовут Вадим Красиков, говорится в совместном расследовании The Insider, Bellingcat и Der Spiegel.
Происшествия
Фальшивого проводника и нелегалов задержали на границе в Ленобласти
Общество
ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права
ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
Происшествия
В Мытищах нарушитель напал с ножом на полицейского
19 октября в в переходе станции метро «Савеловская» в Москве нетрезвый мужчина ударил ножом в грудь полицейского, который пытался проверить у него документы.
Гаджеты
Стали известны модели смартфонов Samsung, которые получат Android 10
В течение 2020 года до 10 версии операционной системы Android будут обновлены 29 моделей устройств южнокорейской компании Samsung.
Энергетика
Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет
Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.
Политика
Лукашенко выступил за сохранение Евросоюза
В ходе переговоров Лукашенко заявил, что является ярым сторонником сохранения Европейского союза.
Политика
Путин подписал закон о предустановке российского софта на гаджеты
Президент Владимир Путин подписал закон о предустановке российского программного обеспечения (ПО) на гаджеты.
Происшествия
В Татарстане злоумышленник зарезал свою бывшую жену и двухлетнего сына
Злоумышленник в городе Менделеевске в Татарстане зарезал свою семью, среди его жертв - бывшая жена и двухлетний сын, кроме того он ранил пасынка.
Происшествия
Украинцы пострадали при ДТП с автобусом под Воронежем
Автобус с пассажирами перевернулся на трассе в Богучарском районе Воронежской области, несколько человек пострадали.
Политика
Трамп и Макрон признали необходимость наладить диалог с Россией
Макрон, в свою очередь, отметил, что необходимо налаживать стратегический диалог с Россией, передает ТАСС.
Технологии
Президент Qualcomm рассказал, что ждет смартфоны через 2 года
Происшествия
Российский солдат умер на второй день службы после отказа мыть туалеты
Солдат-срочник из Ставрополя скончался на второй день службы в одной из воинских частей Белгорода.
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Создано облегчающее прохождение камней в почках лечение
Армия и оружие
Завершены предварительные испытания БТР и БМП на шасси «Бумеранг»
"Военно-промышленная компания" (ВПК) совместно с Минобороны России завершила предварительные испытания опытных образцов бронетранспортера (БТР) К-16 и боевой машины пехоты (БМП) К-17 на перспективном колесном шасси "Бумеранг".
Музыка