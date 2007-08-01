РПЛ назвала имя главного арбитра на матч 19-го тура чемпионата России между петербургским «Зенитом» и московским «Динамо». Игру обслужит бригада во главе с 35-летним судьей из Смоленска Николаем Волошиным.

Матч «Зенита» и «Динамо» обслужит арбитр из Смоленска

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