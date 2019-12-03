Футбол

Петербургский дневникПетербургский дневникМатч «Зенита» с «Динамо» рассудит рефери из Смоленска Николай Волошин

Петербургский «Зенит» в пятницу, 6 декабря, на своем поле примет московское «Динамо». На этой встрече будет работать бригада арбитра Николая Волошина из Смоленска. Ассистировать ему на флангах будут Алексей Воронцов из Ярославля и Алексей Ширяев из Ставрополя.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Матч «Зенита» и «Динамо» обслужит арбитр из Смоленска

Нева Спорт09:22

«Зенит» - «Динамо». Что с ТВ? И кто судья?

Спорт уик-энд09:48

Матч «Зенита» с «Динамо» рассудит рефери из Смоленска Николай Волошин

Петербургский дневник11:00

Матч «Зенит» – «Динамо» обслужит бригада Николая Волошина

Телеканал Санкт-Петербург09:36

Зенит – Динамо (Москва) 6 декабря 2019: Прогноз на матч чемпионата РПЛ

КП - Санкт-Петербург03:27

Матч «Зенит» - «Динамо» обслужит бригада Николая Волошина из Смоленска

Невские Новости10:36

Матч «Зенит» — «Динамо» обслужит бригада Николая Волошина

Мойка7810:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 11:50, Ашберн
Футбол

Россияне встретятся с Францией и Грузией в элитном раунде Евро-2020

Матчи элитного раунда ЧЕ-2020 U-19 с участием сборной России состоятся 25-31 марта 2020 года во Франции.
Sportbox.RU 07:56
Политика

ФБР назвало российские приложения «контрразведывательной угрозой»

ФБР считает, что все разработанные в России мобильные приложения, включая FaceApp, могут нести "потенциальную контрразведывательную угрозу".
РИА Новости вчера в 16:29
Культура

В Музее имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо

В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо — одного из самых ярких представителей британской живописи XVIII века.
Россия – Культура вчера в 12:21
Энергетика

В ОПЕК говорят о конце «золотого века» сланцевой нефти

Агентств Bloomberg опубликовало мнение некоторых министров стран-членов ОПЕК+ относительно добычи сланцевой нефти в США.
Капитал страны 10:53
Происшествия

Житель Татарстана зарезал бывшую жену и детей

В Татарстане местный житель в состоянии алкогольного опьянения зарезал бывшую жену, 19-летнего пасынка и собственного двухлетнего сына.
Газета.Ru 00:41
Шоу-бизнес

Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни

Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
Lenta.ru 01 декабря в 12:51
Здоровье

Врач рассказала о вреде селедки под шубой

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала об опасности селедки под шубой для организма и посоветовала, чем заменить это блюдо на новогоднем столе.
Политика Сегодня 11:12
Политика

Госдеп США заявил о дискуссиях по расширению «нормандского формата»

Возможность расширения «нормандского формата» является темой идущих сейчас дискуссий, заявил 3 декабря заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл на слушаниях в комитете сената по международным делам.
REGNUM 11:41
Экономика

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы.
REGNUM вчера в 15:58
Происшествия

В Подмосковье в жилом доме произошел взрыв газа

ТАСС 11:26
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
Политика

Трамп и Макрон признали необходимость наладить диалог с Россией

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что «с Россией можно поладить».
Взгляд.ру 10:15
Экономика

Владелец Louis Vuitton потерял почти $2 млрд из-за угрозы пошлин США

Состояние основного владельца Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернара Арно снизилось на $1,9 млрд после объявления властей США о готовности повысить таможенные пошлины на французские товары, свидетельствуют данные Forbes.
Ведомости 10:23
Общество

Медведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогах

Глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил кабмину и МВД проанализировать вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.
Интерфакс 11:16
Происшествия

Кремль отказался комментировать решение суда по жалобе Голунова

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не захотел комментировать решение московского Басманного суда, который признал законными действия следователя по делу о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках.
Газета.Ru вчера в 05:52
Общество

Верховный суд поддержал компанию Гинера в споре с «Росгосстрахом»

Судебная коллегия Верховного суда отменила решение суда по интеллектуальным правам, который постановил направить спор о 151 млрд руб. за использование товарных знаков «Росгосстраха» на новое рассмотрение.
Ведомости 07:55
Происшествия

Междугородний автобус перевернулся в Воронежской области

Междугородний автобус с пассажирами перевернулся в Воронежской области днём 3 декабря, сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.
REGNUM 05:34
Шоу-бизнес

Ольга Бузова на сцене перепутала фамилию Льва Лещенко

Получившая пару статуэток на музыкальной премии певица попала в неловкую ситуацию, когда оказалась на сцене после народного артиста РСФСР Льва Лещенко.
Волга-Медиа 05:12
Общество

Эксперты оценили затраты россиян на новогодний ужин в 10 тыс. руб

РБК вчера в 21:18
Общество

Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Известия вчера в 08:36
Политика

Три партии в Раде предъявили требования к власти перед встречей «нормандской четверки»

В свою очередь представитель "Батькивщины" Иван Крулько подчеркнул, что при обсуждении во время встречи в "нормандском формате" вопроса прекращения конфликта в Донбассе три политические силы требуют придерживаться обеспечения первоочередности решения вопроса безопасности в регионе.
ТАСС 10:46
Энергетика

Россия и Украина подписали десятилетний контракт по транзиту нефти

Россия и Украина заключили десятилетний контракт по транзиту нефти.
BFM.ru 11:10
Технологии

С 13 декабря игроки Red Dead Online смогут стать самогонщиками

Rockstar поделилась подробностями следующего крупного обновления Red Dead Online, которое выйдет уже 13 декабря.
Gmbox.ru 10:54
Общество

США арестовали россиянина за попытку обойти санкции

Сотрудник российской компании KS Engineering Олег Никитин был арестован в США по обвинению в попытке обойти санкции на поставку энергооборудования.
Lenta.ru 11:11
Происшествия

На Ямале девочка выпала с девятого этажа из-за кота в ранце

Женщина ненадолго вышла из дома, за это время девочка успела одеться и усадить в ранец своего кота.
Российская газета 07:34
Фигурное катание

Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию

За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
РИА Новости вчера в 12:38
Армия и оружие

СМИ: китайский истребитель пятого поколения дешевле российских Су-57 и Су-35

ГЛАС.RU вчера в 02:32
Политика

Зеленский заявил о несогласии с условиями Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский не может согласиться с прописанной в Минских договоренностях первоочередностью выборов в Донбассе.
Росбалт вчера в 04:50
Здоровье

Медики назвали три основных фактора, запускающих развитие рака

Немецкие врачи рассказали о трех факторах, которые запускают развитие рака.
UfacityNews.ru вчера в 23:06
Шоу-бизнес

Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»

Экс-участница комедийного шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала о своей жизни после ухода из коллектива.
iReactor 01 декабря в 20:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Смоленск
Город в России
Город на западе России, административный, промышленный и культурный центр Смоленской области. Это один из древнейших городов России. Носит почётное звание «Город-герой». Награждён орденом Ленина и орденом Отечественной войны I степени, медалью «Золотая Звезда».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное