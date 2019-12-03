Футбол
Петербургский дневникМатч «Зенита» с «Динамо» рассудит рефери из Смоленска Николай Волошин
Петербургский «Зенит» в пятницу, 6 декабря, на своем поле примет московское «Динамо». На этой встрече будет работать бригада арбитра Николая Волошина из Смоленска. Ассистировать ему на флангах будут Алексей Воронцов из Ярославля и Алексей Ширяев из Ставрополя.
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Матч «Зенита» с «Динамо» рассудит рефери из Смоленска Николай Волошин
Петербургский дневниквчера в 11:00
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