Футбол
Петербургский дневникМатч «Зенита» с «Динамо» рассудит рефери из Смоленска Николай Волошин
Петербургский «Зенит» в пятницу, 6 декабря, на своем поле примет московское «Динамо». На этой встрече будет работать бригада арбитра Николая Волошина из Смоленска. Ассистировать ему на флангах будут Алексей Воронцов из Ярославля и Алексей Ширяев из Ставрополя.
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Футбол
Слуцкий провeл прощальный обед с футболистами «Витесса»
Бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий организовал прощальный обед для игроков команды из Арнема.
Футбол
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.
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Общество
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В конце ноября депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предложили сделать 31 декабря выходным днем, сохранив общее количество нерабочих праздничных дней.
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Apple может изменить стратегию выпуска iPhone - с 2021 года компания будет представлять новые устройства дважды в год.
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Оппозиция предъявила Зеленскому требования по переговорам с Россией
Три фракции Верховной Рады — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» — заблокировали трибуну парламента, чтобы предъявить свои требования к президенту страны Владимиру Зеленскому, касающиеся предстоящих переговоров на саммите «нормандской четверки».
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Обновлена дата запуска корабля Starliner к МКС
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СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщил, что в падении семилетней девочки из окна в Новом Уренгое виноват кот, пишет РБК.
Общество
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Политика
Зеленский анонсировал госпрограмму по возвращению украинцев в страну
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске государственной программы, направленной на стимулирование возвращения в страну украинцев, которые уехали на работу за границу.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
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Россиянин Олег Никитин, арестованный в США за попытку обойти санкции, не признает вину.
Армия и оружие
В ДНР заявили об обстреле донецкого аэропорта силовиками
Политика
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Зеркаль добавила, что после начала расследования по делу об импичменте Трампа, команда Зеленского попыталась скрыть информацию, которая могла бы навредить имиджу лидера США.
Общество
Посольство США назвало заявление МИДа по Уилану «фактически неверным»
Посольство США ответило на заявления МИД России о том, что все жалобы на издевательства и угрозы жизни гражданина Пола Уилана, который находится в СИЗО из-за обвинений в шпионаже, являются симуляцией.
Футбол
Аргентинскому болельщику запретили посещать матчи любимой команды
Самый популярный аргентинский футбольный клуб «Бока Хуниорс» запретил своему болельщику Уго Суаресу приходить на домашние матчи из-за его задолженности бывшей супруге.
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Россия признала изменения в базе данных московской лаборатории
Российская сторона призналась в том, что в базу данных московской лаборатории были внесены изменения, утверждает Sроrтs Іптедrіту Іпітіатіvе.
Энергетика
Европа обвалила цены на российский газ до минимума
Стоимость российского трубопроводного газа для Европы опустилась до минимума за последние 15 лет.
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Общество
Минтранс составил список стран для режима открытого неба Пулково
Минтранс определил список стран, в которые смогут летать иностранные авиакомпании из петербургского аэропорта Пулково в режиме открытого неба, сообщает РБК со ссылкой на два источника.
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