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Невские НовостиМатч «Зенита» с «Енисеем» в Кубке России перенесли
Матч перенесли по инициативе петербургского клуба. Встречу красноярского «Енисея» с «Зенитом» из Санкт-Петербурга в рамках 1/16 Кубка России по футболу перенесли на 24 сентября. Об этом в среду, 11 сентября, сообщил интернет-портал «Сибирское Агентство Новостей».
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Матч 1/16 Олимп Кубка России между «Енисеем» и «Зенитом» состоится в Красноярске 24 сентября, а не 25 или 26, как было запланировано заранее. Причина в том, что питерскому клубу необходим лишний день отдыха перед матчем российской Премьер-лиги с «Локомотивом», который пройдет в Москве 28 сентября.Sibnovosti.ru03:05
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