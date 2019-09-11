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Невские НовостиНевские НовостиМатч «Зенита» с «Енисеем» в Кубке России перенесли

Матч перенесли по инициативе петербургского клуба. Встречу красноярского «Енисея» с «Зенитом» из Санкт-Петербурга в рамках 1/16 Кубка России по футболу перенесли на 24 сентября. Об этом в среду, 11 сентября, сообщил интернет-портал «Сибирское Агентство Новостей».
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«Зенит» продавил перенос кубкового матча с красноярским «Енисеем»

Матч 1/16 Олимп Кубка России между «Енисеем» и «Зенитом» состоится в Красноярске 24 сентября, а не 25 или 26, как было запланировано заранее. Причина в том, что питерскому клубу необходим лишний день отдыха перед матчем российской Премьер-лиги с «Локомотивом», который пройдет в Москве 28 сентября.
Sibnovosti.ru03:05

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СМИ: Матч «Зенита» в Кубке России перенесен

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Sport24.ru04:24

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Советский спорт04:35

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Sibnovosti.ru03:05

Матч «Зенита» в Кубке России с «Енисеем» будет перенесен

Спорт-Экспресс03:38

СМИ: Матч «Зенита» в Кубке России перенесен

Sportbox.RU04:00
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 06:53, Вашингтон
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