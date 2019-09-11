Лига чемпионов
Невские НовостиМатч «Зенита» с «Енисеем» в Кубке России перенесли
Матч перенесли по инициативе петербургского клуба. Встречу красноярского «Енисея» с «Зенитом» из Санкт-Петербурга в рамках 1/16 Кубка России по футболу перенесли на 24 сентября. Об этом в среду, 11 сентября, сообщил интернет-портал «Сибирское Агентство Новостей».
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Автоматически обработаны 6993 источника, обновлено в 11:30, Вашингтон
Общество
Медведев призвал ввести более гибкие рабочие графики
Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал ввести более гибкие рабочие графики. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:32
Музыка
Green Day выступит в Москве с новым альбомом в 2020 году
Российская газета 06:39
Политика
Выданного России Цемаха признали подозреваемым по делу MH17
Прокуратура Нидерландов и международная следственная группа, расследующая дело о крушении малайзийского «Боинга» рейса MH17 над Донбассом, теперь рассматривают участника обмена заключенными между Россией и Украиной Владимира Цемаха не как свидетеля, а как подозреваемого.
Lenta.ru 10:17
Космос
Робота «Федора» больше не отправят в космос
Дудоров отметил, что на смену «Федору» придет иной робот для выхода в открытый космос, его разработка уже началась.
Известия 05:29
Авто
Российский рынок новых грузовиков в августе увеличился почти на 6%
Автостат вчера в 07:28
Общество
В Нижнем Новгороде спустили на воду круизный лайнер «Мустай Карим»
Нижегородский завод «Красное Сормово» спустил на воду новейшее четырехпалубное круизное судно проекта PV300 «Мустай Карим», сообщает 11 сентября пресс-служба Морского инженерного бюро.
REGNUM 08:19
Космос
Жители Кабардино-Балкарии скорбят о кончине академика Энеева
Выдающиеся заслуги автора фундаментальных исследований в области космодинамики, космогонии, теории оптимального управления, биологии ракетной техники, теоретической и прикладной физики и механики Т. М. Энеева были отмечены высокими государственными наградами, сообщает пресс-служба главы и правительства КБР.
РИА Кабардино-Балкария 09:39
Авто
Land Rover представил новый Defender
Компания Land Rover официально представила на Франкфуртском автосалоне 10 августа новый внедорожник Defender.
Автоновости дня вчера в 03:50
Футбол
В Петербурге пройдет финал Кубка по футболу среди молодежных команд
В Северной столице 17 сентября на стадионе «Турбостроитель» на проспекте Металлистов в финале Кубка Петербурга по футболу среди молодежных команд встретятся прошлогодний обладатель кубка, команда Спортивной школы олимпийского резерва по футболу «Зенит» и ФК «Звезда».
Невские Новости 10:33
Транспорт
В России могут ужесточить наказания за нарушения ПДД
Российское правительство поручило Минюсту и МВД до апреля 2020 года проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушение ПДД, если в автомобиле находятся дети.
Известия 04:03
Общество
Суд вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова
Мещанский суд Москвы вернул в прокуратуру для устранения нарушений дело АНО «Седьмая студия» режиссера Кирилла Серебренникова.
РБК 09:36
Политика
Трамп пообещал продолжить удары по талибам
Президент США Дональд Трамп заявил, что по «Талибану»* будут наноситься новые удары после отмены мирных переговоров.
RT на русском 10:48
Происшествия
СК обеспокоен участившимися случаями пропажи детей в России
Число случаев безвестного исчезновения детей в РФ возросло на 7% в 2019 году, что не может не вызывать беспокойства, заявил Следственный комитет России.
РИА Новости 09:57
Финансы
Сбербанк допустил возможность снижения ставок по ипотеке до конца года
Сбербанк может до конца года снизить ставки по ипотеке после снижения ЦБ ключевой ставки до 7%. Об этом сообщил журналистам в среду в Новосибирске глава Сбербанка Герман Греф.
ТАСС 08:10
Шоу-бизнес
Цветущая вдова гуляет по вечеринкам после смерти Иосифа Кобзона
Вдова Нелли поделилась, как сложилась ее жизнь после кончины супруга.
Дни.ру 07:40
Экономика
В правительство внесли план действий по стимулированию экономики
Министерство экономического развития России подготовило и внесло в правительство план действий по стимулированию развития экономики страны, включающий в себя, в том числе, улучшение инвестиционного климата и снижение административных барьеров для бизнеса, сообщил в среду в ходе программы "Диалог" на телеканале "Россия 24" глава министерства Максим Орешкин.
РИА Новости 06:29
Авто
Volkswagen анонсировал новый серийный электрокроссовер ID.4
В 2021 году Volkswagen выпустит новый электрический кроссовер ID.4, который станет серийным воплощением концепта Crozz и вместе с ID.3 присоединится к семейству ID.
Автоновости дня вчера в 10:09
Происшествия
В Гюмри нашли мертвым военнослужащего с российской базы
В Гюмри в квартире одного из домов нашли мертвым 23-летнего россиянина, который служил на 102-й российской военной базе.
Интерфакс 09:21
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.
Piter.tv вчера в 09:53
Политика
В Германии призвали вдвое сократить мощность «Газпрома» по OPAL
В Федеральном сетевом агентстве Германии заявили, что «Газпром» должен вдвое сократить транспортировку газа по газопроводу OPAL в соответствии с решением суда Евросоюза.
RT на русском 10:09
Экономика
ЦБ предложил участникам финрынка совместно оптимизировать регуляторную нагрузку
Банк России предложил профессиональному сообществу проанализировать действующую нормативно-правовую базу по регулированию финансового рынка, чтобы выявить утратившие актуальность или избыточные нормы.
Банки.ру 10:13
Политика
Украина приостановила разрыв отношений с Россией
Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru вчера в 23:01
Политика
Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».
RT на русском 06:39
Здоровье
Врач рассказала о первом признаке болезни легких
Журналист «Вечерней Москвы» пообщалась с пульмонологом Мариной Яковлевой и узнала, какие заболевания легких встречаются чаще всего и есть ли средства профилактики.
Вечерняя Москва 09:21
Футбол
Россия подала заявку на проведение ЧМ-2021 по пляжному футболу
Россия еще никогда не принимала чемпионат мира по пляжному футболу. В 2019 году турнир пройдет в Парагвае 21 ноября - 1 декабря.
РИА Новости 09:46
Шоу-бизнес
Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак
За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.
Газета.Ru 10:19
Футбол
Караваев рассказал, как Слуцкий проводил его в «Зенит»
Sportbox.RU 08:58
Здоровье
В Подмосковье вернули зрение женщине с редким заболеванием
Врачи Красногорской городской больнице № 1 смогли восстановить зрение пациентке с редким синдромом Фогта — Коянаги — Харада.
REGNUM 09:13