Первый матч группового этапа Лиги чемпионов между «Лионом» и петербургским «Зенитом» обслужит бригада судей из Англии. Главный арбитр встречи Майкл Оливер, помогать ему будут - Стюарт Бэрт и Саймон Беннетт, передает «Спорт-Экспресс».

Матч «Зенита» с «Лионом» обслужит бригада арбитров из Англии

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