Лига чемпионов
Московский КомсомолецМатч «Зенита» с «Лионом» обслужит бригада арбитров из Англии
Первый матч группового этапа Лиги чемпионов между «Лионом» и петербургским «Зенитом» обслужит бригада судей из Англии. Главный арбитр встречи Майкл Оливер, помогать ему будут - Стюарт Бэрт и Саймон Беннетт, передает «Спорт-Экспресс».
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Майкл Оливер рассудит «Лион» и «Зенит» в матче первого тура Лиги чемпионов
РИА Новости15 сентября в 05:28
Матч «Лион» - «Зенит» обслужит английская бригада судей во главе с Майклом Оливером
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