Лига чемпионов

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецМатч «Зенита» с «Лионом» обслужит бригада арбитров из Англии

Лион — Зенит
сегодня
в 12:55
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Люмьер»
Первый матч группового этапа Лиги чемпионов между «Лионом» и петербургским «Зенитом» обслужит бригада судей из Англии. Главный арбитр встречи Майкл Оливер, помогать ему будут - Стюарт Бэрт и Саймон Беннетт, передает «Спорт-Экспресс».
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