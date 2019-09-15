Лига чемпионов
Московский КомсомолецМатч «Зенита» с «Лионом» обслужит бригада арбитров из Англии
Первый матч группового этапа Лиги чемпионов между «Лионом» и петербургским «Зенитом» обслужит бригада судей из Англии. Главный арбитр встречи Майкл Оливер, помогать ему будут - Стюарт Бэрт и Саймон Беннетт, передает «Спорт-Экспресс».
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