РПЛ

Нева СпортНева СпортМатч «Зенита» со «Спартаком» обслужит бригада Мешкова

РПЛ огласила судейские назначения на матч 18-го тура между «Зенитом» и «Спартаком». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. В роли его ассистентов выступят Максим Гаврилин (Владимир) и Алексей Стипиди (Краснодар), резервным судьей назначен Павел Кукуян (Сочи).
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