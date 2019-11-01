РПЛ
Нева СпортМатч «Зенита» со «Спартаком» обслужит бригада Мешкова
РПЛ огласила судейские назначения на матч 18-го тура между «Зенитом» и «Спартаком». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. В роли его ассистентов выступят Максим Гаврилин (Владимир) и Алексей Стипиди (Краснодар), резервным судьей назначен Павел Кукуян (Сочи).
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