РПЛ

Петербургский дневникПетербургский дневникМатч «Зенита» со «Спартаком» рассудит Виталий Мешков

Резервным судьей матча назначен Павел Кукуян из Сочи. Отметим, что бригада Мешкова работала и на матче этих команд первого круга в сентябре. Тогда сине-бело-голубые одолели в Москве «Спартак» с минимальным счетом.
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Сегодняшний день, 29 ноября, звезды советуют посвятить решению служебных вопросов. Самых активных знаков зодиака ожидает карьерный рост.
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Второй брак Евгения Алдонина длится уже пять лет. На днях жена Ольга подарила ему второго ребенка — дочь, которую назвали Анжеликой.
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