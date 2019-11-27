РПЛ
Петербургский дневникМатч «Зенита» со «Спартаком» рассудит Виталий Мешков
Резервным судьей матча назначен Павел Кукуян из Сочи. Отметим, что бригада Мешкова работала и на матче этих команд первого круга в сентябре. Тогда сине-бело-голубые одолели в Москве «Спартак» с минимальным счетом.
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Матч «Зенит» — «Спартак» судит Мешков, Вилков — ВАР. Еськов — резервный рефери дерби «Локо» — «Динамо»
Спорт-Экспрессвчера в 06:38
Сергей Хусаинов: Решение отстранить Вилкова было для отвода глаз, чтобы успокоить общественность
Советский спортвчера в 09:49
Мешков будет главным арбитром на матче «Зенит» — «Спартак». Вилков — ответственный за VAR
Sportbox.RUвчера в 07:15
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Единоборства
Назван гонорар Емельяненко и Кокляева за бой
Федерация бокса России назвала размер гонорара, который получат пауэрлифтер Михаил Кокляев и боец ММА Александр Емельяненко за свой бой.
Происшествия
Глава УФНС по Архангельской области задержан по подозрению во взятке
Руководитель управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Сергей Родионов был задержан по подозрению в получении взятки, сообщает РИА Новости.
Общество
В Минпросвещения одобрили новые стандарты образования
Совет Министерства просвещения РФ одобрил обновленные стандарты общего образования - ключевой документ, на который ориентируются все школы и педагоги страны, сообщает в четверг ТАСС.
Политика
Захарова сравнила смену власти в Боливии с украинским майданом
Политическая ситуация в Боливии, увенчавшаяся отставкой 10 ноября президента Эво Моралеса, напоминает майдан 2004 года на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Facebook.
Общество
Время продажи российского вина предложили продлить до полуночи
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) выступила с предложением продлить время продажи российского вина до полуночи в качестве дополнительной меры поддержки отечественных производителей.
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Минздрав: ожидавшая операции у Каабака девочка умерла от пневмонии
Годовалая девочка, которая ожидала операции у трансплантолога Михаила Каабака, по предварительным данным, умерла от пневмонии, заявила директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елена Байбарина.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Армия и оружие
В ЛНР заявили о двух раненых в результате обстрела ВСУ
Официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Яков Осадчий заявил, что два сотрудника ведомства ранены в результате обстрела украинских военных.
Общество
Суд Москвы взыскал с Зураба Церетели 29 млн рублей
Арбитражный суд Москвы решил взыскать с художника и скульптора Зураба Церетели около 29 млн рублей неустойки по иску столичного департамента городского имущества, передает в четверг, 28 ноября, «РИА Новости».
Экономика
Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями
За последний год доля инвесторов с небольшой суммой счета 50–100 тыс. руб. выросла вдвое: с 5% в январе—сентябре 2018 года до 10% в 2019-м, сообщили РБК в пресс-службе финансовой группы БКС, крупнейшего небанковского брокера в России.
Здоровье
Диетологи рассказали, как справиться с жиром на животе после 40 лет
Космос
На МКС перестали работать все туалеты
Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.
Общество
31 декабря предлагают сделать выходным днём
Например, руководство Томской области по просьбе женщин рабочий день перенесли с 31 декабря на субботу, 28 декабря.
Армия и оружие
Великобритания использует кассетные бомбы в войне с Россией
Варианта аналитики видят два: или многократно увеличить инвестиции в создание высокоточного оружия, или отказаться от обязательств по кассетным боеприпасам, передает ТАСС.
Общество
Мама девочки с «маской Бэтмена» показала первые результаты лечения
Мама американской девочки Луны Феннер, которой краснодарские врачи удаляют родимое пятно в форме "маски Бэтмена" на лице, опубликовала в своем Instagram фотографии ребенка после начала лечения.
Экономика
Рубль не спасет: кабмин накажет губернаторов за рост дотационности
Как поясняется в документе, речь идет о тех субъектах, в бюджетах которых доля федеральных дотаций в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 40% объема собственных доходов, и тех, которые получают дотации по сбалансированности бюджетов.
Политика
Опрос YouGov: британские консерваторы выиграют на выборах
Сегодня, 28 ноября, исследовательская организация YouGov опубликовала результаты социологического опроса, посвященного предстоящим парламентским выборам в Великобритании, которые состоятся 12 декабря.
Хоккей
Малкин набрал пять очков и был признан первой звездой дня в НХЛ
Главным действующим лицом в составе "пингвинов" стал российский нападающий Евгений Малкин, набравший пять очков в этой игре.
Гаджеты
В России рекордно снизилась минимальная цена на iPhone 6S
Отмечается, что Apple уже не поддерживает более старые модели iPhone, поэтому версия 6S на данный момент является самой дешевой из актуальных. iPhone 6S обновился до новой iOS 13, даже спустя четыре года.
Политика
«Газпром» пригрозил перекрыть газ Украине
«Газпром» перекроет поставки газа в украинскую газотранспортную систему с 1 января 2020 года в случае, если новое транзитное соглашение не будет заключено, соответствующее предупреждение содержится в письме российской компании, которое поступило «Нафтогазу».
Общество
Решение проблемы торчащих ног в плацкартных вагонах придумали в РФ
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в РЖД показали прототип нового плацкартного вагона.
Происшествия
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники в России открыли новый способ хищения средств с банковских карт с использованием социальной инженерии.
Кино
Российский хоррор «Тварь» выходит в прокат
В России 28 ноября на экраны выходит новый фильм ужасов «Тварь» режиссера Ольги Городецкой.
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой комплекс «Авангард»
Общество
Москва получила премию World Travel Awards-2020
Общество
Преподавателей предлагают проверять у психиатра
Для преподавателей предлагается ввести обязательное психиатрическое освидетельствование каждые пять лет.