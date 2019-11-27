РПЛ
Петербургский дневникМатч «Зенита» со «Спартаком» рассудит Виталий Мешков
Резервным судьей матча назначен Павел Кукуян из Сочи. Отметим, что бригада Мешкова работала и на матче этих команд первого круга в сентябре. Тогда сине-бело-голубые одолели в Москве «Спартак» с минимальным счетом.
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Матч «Зенит» — «Спартак» судит Мешков, Вилков — ВАР. Еськов — резервный рефери дерби «Локо» — «Динамо»
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