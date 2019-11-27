РПЛ

Петербургский дневникПетербургский дневникМатч «Зенита» со «Спартаком» рассудит Виталий Мешков

Резервным судьей матча назначен Павел Кукуян из Сочи. Отметим, что бригада Мешкова работала и на матче этих команд первого круга в сентябре. Тогда сине-бело-голубые одолели в Москве «Спартак» с минимальным счетом.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Судья Михаил Вилков будет руководить VAR на матче РПЛ «Зенит» – «Спартак»

Чемпионатвчера в 12:15

Матч «Зенит» — «Спартак» судит Мешков, Вилков — ВАР. Еськов — резервный рефери дерби «Локо» — «Динамо»

Спорт-Экспрессвчера в 06:38

Сергей Хусаинов: Решение отстранить Вилкова было для отвода глаз, чтобы успокоить общественность

Советский спортвчера в 09:49

Глава VAR в России объяснил назначение Вилкова на матч «Зенит» — «Спартак»

Матч ТВвчера в 12:40

Мешков будет главным арбитром на матче «Зенит» — «Спартак». Вилков — ответственный за VAR

Sportbox.RUвчера в 07:15

Экс-судья ФИФА Хусаинов: «Решение отстранить Вилкова было для отвода глаз, чтобы успокоить общественность»

Бомбардир.рувчера в 09:58

Калошин объяснил назначение Вилкова VAR-арбитром на матч «Зенит» — «Спартак»

RT на русскомвчера в 13:31
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 13:22, Ашберн
Спорт

Станислав Поздняков: на Олимпиаду Россия едет

ОКР не является объектом расследования какой-либо организации, включая МОК и WADA, мы считаем, что ОКР будет формировать команды для участия в Играх-2020 в соответствии с Олимпийской хартией.
РИА Новости 06:35
Общество

Ангела Меркель упала на сцене в Берлине

Известия 11:29
Общество

Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов

Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
РИА Новости вчера в 11:13
Общество

Россиян ожидают две двухдневные рабочие недели

Россиян в конце 2019-го и в начале 2020-го ожидают две двухдневные рабочие недели.
Piter.tv вчера в 09:35
Происшествия

Сына Сафронова Затравкина затравили после инцидента в туалете на борту

Сына художника Никаса Сафронова Лука Затравкин заявил, что намерен подать в суд на человека, снявшего видео с ним в туалете самолета, где молодой человек застрял в бортовом туалете.
Газета.Ru 11:03
Футбол

«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы

Российская газета 12:59
Политика

В Донбассе заработали новые правила пересечения линии соприкосновения

Новые правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе в четверг вступили в силу, в частности они упрощаются для детей, сообщила пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
РИА Новости 02:24
Общество

Казань признана лидером по качеству жизни в России

ТАСС 26 ноября в 05:10
Футбол

ЦСКА — Лудогорец 0:0 (1-й тайм)

ЦСКА примет Лудогорец в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.
Советский спорт 01:23
Общество

В Думу внесли проект о психиатрическом освидетельствовании педагогов

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, подразумевающий обязательное психиатрическое освидетельствование преподавателей не реже одного раза в пять лет.
Известия 12:31
Политика

90 процентов белорусов выступили за союз с Россией

Подавляющее число граждан Беларуси, население которой приближается к десяти миллионам, выступают за союзнические и партнерские отношения с Россией.
Российская газета 12:22
Общество

Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем

Министр труда Максим Топилин объяснил журналистам, почему невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем.
РИА Новости 11:12
Здоровье

Скворцова назвала российскую модель здравоохранения эталонной

Модель здравоохранения в России — одна из эталонных в мире, сказала министр здравоохранения Вероника Скворцова на всероссийском конгрессе пациентов.
Коммерсантъ 07:04
Космос

Выяснена природа излучения черных дыр и нейтронных звезд

На протяжении десятилетий ученые размышляли о происхождении электромагнитного излучения, испускаемого из небесных областей, в которых находятся черные дыры и нейтронные звезды — самые загадочные объекты во Вселенной.
Индикатор 11:41
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов требует уменьшить алименты до 15 тысяч рублей

Напомним, о крупной задолженности спортсмена по алиментам — 15 миллионов рублей, которая образовалась из-за отсутствия своевременной индексации основного платежа, — стало известно сравнительно недавно.
StarHit.ru 05:00
Происшествия

Кого протащил на капоте «Ниссана» глава Донецка Юрий Тарасенко

Водитель ударившей машины вышел из салона, чтобы переговорить-согласовать, но глава, а за рулем «Ниссана» находился именно он, почему-то попытался уехать с места аварии.
ПИК (г. Каменск-Шахтинский) 08:51
Политика

Германия оспорила ограничение доступа «Газпрома» к Opal в суде ЕС

Еврокомиссия не будет обжаловать решение Европейского суда насчет ограничения использования «Газпромом» мощности газопровода Opal, сообщила 28 ноября ТАСС представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.
РБК 10:51
Политика

МИД Китая вызвал посла США в Пекине из-за закона по Гонконгу

Заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн вызвал американского посла в Пекине Терри Бранстеда и выразил ему протест в связи c подписанием президентом США Дональдом Трампом закона «О защите прав человека и демократии в Гонконге».
RT на русском 01:08
Общество

Огненный летающий объект сняли на видео жители станицы на Кубани

27 ноября жители станицы Калининская Краснодарского края в пасмурном небе заметили огненный летающий объект и приняли его за НЛО.
КМВ Новости 02:36
Автоспорт

Роберт Шварцман станет напарником Мика Шумахера в Формуле 2

Autosport.com.ru 05:12
Общество

Мэр Кемерова объяснил покупку ёлки стоимостью 18 млн рублей

Новая искусственная ёлка стоимостью 18 млн рублей необходима для замены изношенной, которую устанавливали в Кемерово в течение 11 лет, заявил глава города Илья Середюк 28 ноября на пресс-конференции журналистам.
REGNUM 02:15
Политика

В «Нафтогазе» заявили о предупреждении «Газпрома» перекрыть газ

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью Deutsche Welle рассказал, что "Газпром" якобы угрожал перекрыть поставки газа.
РИА Новости 08:35
Кино

В Сети появились удалённые сцены из последнего сезона «Игры престолов»

Неизвестные опубликовали в Сети вырезанные сцены из финального сезона американского сериала «Игра престолов».
News.ru 10:18
Армия и оружие

ВВС Польши вернулись к использованию истребителей МиГ-29

Военно-воздушные силы Польши решили вернуться к эксплуатации истребителей МиГ-29. Об этом сообщает штаб-квартира ВВС государства.
Политическая Экспертиза 26 ноября в 07:05
Общество

Путин отменил 50-рублевую выплату по уходу за детьми

С 1 будущего года в России будут отменены ежемесячные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от 1,3 до 3-х лет.
Pravda.Ru 26 ноября в 07:31
Гаджеты

Главный дизайнер Apple Джони Айв покинул компанию

REGNUM 12:59
Шоу-бизнес

Пригожин призвал не считать гонорары Ротару

Москва 24 09:18
Происшествия

Историк Соколов подтвердил участие в ЧП в Финском заливе в 1981 году

Признавшийся в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко бывший доцент СПбГУ Олег Соколов сообщил адвокату Александру Почуеву, что участвовал в инциденте на фрегате «Святой Георгий» в 1981 году, в результате которого погиб один человек, сообщил защитник в беседе с РБК.
РБК вчера в 15:55
Политика

Партия Порошенко выступила против прямых поставок газа из России

В партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" резко выступили против возобновления прямых поставок российского газа на Украину.
Газета.Ru вчера в 02:11
Происшествия

Задержана мать замученного до смерти мальчика в Екатеринбурге

Lenta.ru 11:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаил Вилков
Российский футбольный судья
Российский футбольный судья. Представляет город Нижний Новгород и федерацию Поволжья. Имеет региональную категорию.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное