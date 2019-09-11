Лига чемпионов
Спорт-ЭкспрессМатч «Зенита» в Кубке России с «Енисеем» будет перенесен
Отмечается, что из-за переноса кубкового матча красноярцы попросили перенести гостевой матч со «СКА-Хабаровск» с 21-го на 20 сентября.
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 05:23, Вашингтон
Футбол
Матч между «Зенитом» и «Арсеналом» рассудит Павел Кукуян
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Новый мэр Сочи вступил в должность
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Музеи Крыма подали в суд Амстердама новые документы на скифское золото
Музеи Крыма представили очередные доказательства того, что именно им принадлежат артефакты из так называемой коллекции "Золото скифов", которые более пяти лет остаются в Амстердаме.
Российская газета 04:26
Религия
Патриарх возглавит литургию в день Усекновения главы Иоанна Предтечи
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РИА Новости 04:08
Общество
Суд предложил вернуть дело Серебренникова в прокуратуру
Коммерсантъ 03:25
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Власти Китая намерены освободить некоторые американские товары от дополнительных пошлин, говорится в сообщении Комитета по тарифам и сборам при Госсовете КНР.
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В России из-за снижения доходов стали реже разводиться
С января по июль 2019 года число разводов в России снизилось на 12% по отношению к аналогичному периоду 2018 года, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Росстата.
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Источник "Ведомостей" в силовой структуре указал, что ни во время работы в посольстве России в США, ни во время работы в управлении президента по внешней политике Смоленков не был допущен к секретным сведениям, но из разговоров с коллегами мог узнавать информацию, интересную спецслужбам США.
Интерфакс 01:50
Происшествия
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Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.
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Lenta.ru 05:16
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Российское правительство поручило Минюсту и МВД до апреля 2020 года проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушение ПДД, если в автомобиле находятся дети.
Известия 04:03
Происшествия
На Сахалине оживили пациента, у которого 25 минут не работало сердце
РЕН ТВ вчера в 21:50
Происшествия
В заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных
Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в одной из башен столичного СИЗО «Бутырка», которая ранее считалась неэксплуатируемой.
Lenta.ru 01:29
Общество
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Каждый пятый россиянин хотел бы, чтобы работодатель предоставил ему возможность пройти диспансеризацию.
ТАСС вчера в 20:04
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Аллергия на куриные яйца сильно осложняет человеку жизнь еще и потому, что в ее случае из рациона убирается масса продуктов, изготовленных с применением яиц.
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Компания громко называет новинку системой с самым быстрым вычислительным процессором и графическим ускорителем в смартфонах. iPhone 11 будет держать заряд на один час дольше, чем iPhone XR.
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Происшествия
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Двенадцать микроавтобусов марки Ford Transit сгорели ночью в Кингисеппе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ленинградской области.
РИА Новости 02:11
Происшествия
В Красноярском крае начальника полиции поселка нашли мертвым
Начальник полиции поселка Краснокаменск на юге Красноярского края найден мертвым, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 01:38
Путешествия
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Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
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У севшего в Перми истребителя МиГ-31БМ найдена неисправность
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Политика
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Замглавы российского МИД Сергей Рябков, комментируя увольнение Джона Болтона с поста помощника президента США Дональда Трампа, заявил, что Россия не ждёт каких-либо изменений в связи с перестановками в американской администрации.
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Шумахера тайно госпитализировали
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Ведомости 09 сентября в 10:34