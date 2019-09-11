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Спорт-ЭкспрессМатч «Зенита» в Кубке России с «Енисеем» будет перенесен
Отмечается, что из-за переноса кубкового матча красноярцы попросили перенести гостевой матч со «СКА-Хабаровск» с 21-го на 20 сентября.
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с чего всё началось
Матч 1/16 Олимп Кубка России между «Енисеем» и «Зенитом» состоится в Красноярске 24 сентября, а не 25 или 26, как было запланировано заранее. Причина в том, что питерскому клубу необходим лишний день отдыха перед матчем российской Премьер-лиги с «Локомотивом», который пройдет в Москве 28 сентября.Sibnovosti.ru03:05
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