Футбол
РИА НовостиМатч чемпионата Франции «Монако» - «ПСЖ» перенесен из-за непогоды
Матч 15-го тура чемпионата Франции по футболу между "Монако" и "ПСЖ" перенесен из-за непогоды, сообщается на официальном сайте клуба из Монако. Встреча должна была пройти в воскресенье в Монако и начаться в 23:00 по мск.
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«Монако» — ПСЖ. Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч чемпионата Франции 1 декабря 2019 года
LiveSport.ruвчера в 01:04
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