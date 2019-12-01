Футбол

РИА НовостиРИА НовостиМатч чемпионата Франции «Монако» - «ПСЖ» перенесен из-за непогоды

Матч 15-го тура чемпионата Франции по футболу между "Монако" и "ПСЖ" перенесен из-за непогоды, сообщается на официальном сайте клуба из Монако. Встреча должна была пройти в воскресенье в Монако и начаться в 23:00 по мск.
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Матч Лиги 1 «Монако» — «ПСЖ» перенесён из-за дождя

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Матч чемпионата Франции «Монако» - «ПСЖ» перенесен из-за непогоды

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«Монако» — ПСЖ. Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч чемпионата Франции 1 декабря 2019 года

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Матч «Монако» — «ПСЖ» может быть перенесен из-за непогоды

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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 08:14, Ашберн
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Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.
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