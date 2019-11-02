РПЛ

РЕН ТВРЕН ТВМатч чемпионата РФ по футболу между «Зенитом» и ЦСКА закончился вничью

Зенит — ЦСКА
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
45′+1′
Никола Влашич
52′
Яка Бийол
54′
Яка Бийол
55′
Вадим Карпов
60′
Ильзат Ахметов
Кирилл Набабкин
Вячеслав Караваев
Олег Шатов
60′
64′
Иван Обляков
Себастьян Дриусси
Александр Ерохин
67′
Александр Ерохин
73′
78′
Федор Чалов
Константин Кучаев
Сердар Азмун
86′
Юрий Жирков
Роберт Мак
89′
90′+2′
Иван Обляков
Седрик Гогуа
Дуглас Сантос
90′+4′
Вильмар Барриос
90′+6′
90′+6′
Марио Фернандес
Петербургский "Зенит" и московский ЦСКА сыграли вничью в рамках 15-го тура чемпионата России по футболу. Матч состоялся на домашней арене петербуржцев – стадионе "Газпром Арена". Клубы закончили встречу со счетом 1:1.
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