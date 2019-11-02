Петербургский "Зенит" и московский ЦСКА сыграли вничью в рамках 15-го тура чемпионата России по футболу. Матч состоялся на домашней арене петербуржцев – стадионе "Газпром Арена". Клубы закончили встречу со счетом 1:1.

Матч чемпионата РФ по футболу между «Зенитом» и ЦСКА закончился вничью

Наука Найдена связь между верой в демонов и инфекционными заболеваниями Международная группа учёных провела исследование и заявила, что суеверия и вера в существование злых духов более распространены в обществах, в которых выше вероятность подхватить инфекционное заболевание.

Общество Минтруд предложил упростить порядок назначения и выплаты пенсий По данным Минтруда, индексация должна превысить ожидаемый уровень инфляции в размере 3,8%, а среднегодовой прирост размера пенсий составит 1 тыс. руб. Кроме того, с 1 апреля также повысятся на 7% социальные пенсии и другие выплаты в рамках государственного пенсионного обеспечения.

Происшествия Убитый брат главы центра «Э» по Ингушетии работал врачом в Москве Стали известны детали личности брата начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии, также известного как центр "Э", Ибрагима Эльджаркиева, который погиб вместе с ним 2 ноября в Москве.

Музыка Участник «Евровидения-2008» провалился на «Голосе» Усталость и негодование Полины Гагариной, Пелагея на руках Дмитрия Нагиева и неудачная попытка "напомнить о себе" участника "Евровидения-2008" Руслана Алехно: "Газета.Ru" рассказывает о самых ярких моментах четвертой недели слепых прослушиваний восьмого сезона шоу "Голос".

Армия и оружие В США назвали Россию реальной военной угрозой Авторы доклада для американского исследовательского института Heritage Foundation заявляют, что Россия остаётся реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе.

Политика Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах «Системно [медицинскую] инфраструктуру никто не трогал с конца 50-х годов», — сообщила в том же эфире министр здравоохранения Вероника Скворцова (цитата по «РИА Новости»).

Происшествия Во Владивостоке у женщины в руках взорвался неизвестный предмет Женщина во Владивостоке была госпитализирована после того, как подняла с земли неизвестный предмет, который взорвался у нее в руках, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Общество Навка ответила на вопрос о разнице в доходах с Песковым Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка заявила в интервью изданию «Фонтанка.ру», что ее муж, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, не чувствует себя ущемленным из-за ее заработков.