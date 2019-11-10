Футбол

РИА НовостиРИА НовостиНеймар поддержал подвергшегося расизму футболиста «Шахтера»

Шахтер — Динамо (Киев)
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Украины, вчера
Стадион «Металлист»
Шахтер
Расстановка 4‑5‑1
30
Пятов
  
98
Додо
  
4
Кривцов
  
22
Матвиенко
  
31
Исмаили
  
50
Болбат
  
6
Степаненко
  
20
Коваленко
  
27
Майкон
  
7
Тайсон
 
9
Дентиньо
  
1
Бущан
  
94
Кендзера
  
4
Попов
  
30
Шабанов
  
29
Буяльский
  
20
Караваев
  
10
Шапаренко
  
7
Вербич
  
19
Гармаш
  
15
Цыганков
  
41
Беседин
  
Динамо (Киев)
Расстановка 4‑5‑1
Футболист ПСЖ Неймар выразил поддержку капитану донецкого "Шахтера" Тайсону после акта проявления расизма в адрес бразильского игрока во время матча чемпионата Украины. В минувшей игре с киевским "Динамо" (1:0) Тайсон услышал со стороны болельщиков расистские выкрики в свой адрес во втором тайме.
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с чего всё началось
Полузащитник донецкого «Шахтёра» Тайсон в своём «инстаграме
» выступил с заявлением об инциденте, произошедшем в матче 14-го тура украинской Премьер-лиги с киевским «Динамо» (1:0).
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