с чего всё началось

Футболист ПСЖ Неймар выразил поддержку капитану донецкого "Шахтера" Тайсону после акта проявления расизма в адрес бразильского игрока во время матча чемпионата Украины. В минувшей игре с киевским "Динамо" (1:0) Тайсон услышал со стороны болельщиков расистские выкрики в свой адрес во втором тайме.

Происшествия В Хабаровске туристка пыталась вывезти в корсете почти килограмм ртути Сотрудники таможни в пункте пропуска через границу Покровка (РФ)-Жаохэ (КНР) в Хабаровском крае обнаружили под одеждой у туристки почти килограмм ртути, которую она везла в Китай, сообщает во вторник Хабаровская таможня.

Футбол Кассано считает, что Роналду может грозить двухлетняя дисквалификация Известный итальянский нападающий Антонио Кассано прокомментировал поведение форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду во время матча чемпионата Италии с «Миланом» (1:0). Португалец был заменен в начале второго тайма и покинул стадион до финального свистка.

Происшествия Два человека погибли при взрыве у ливанского посольства в Дамаске "По предварительным данным, два человека погибли, шестеро пострадали в результате вражеского удара по гражданскому зданию в Западной Меззе неподалеку от посольства Ливана в Дамаске", - говорится в сообщении.

Общество Правительство попросили вернуть ДФО прежний пенсионный возраст Вернуть жителям Дальневосточного федерального округа (ДФО) прежний возраст выхода на пенсию — 55 лет для женщин и 60 для мужчин — предложили правительству в Госдуме.

Общество Экс-президента США Джимми Картера госпитализировали в больницу Экс-президент США 95-летний Джимми Картер госпитализирован в больницу штата Джорджия для прохождения процедуры по снижению внутричерепного давления, передает ТАСС.

Политика Моралес вылетел из Боливии в Мексику Моралес ранее сообщил, что покидает страну и направляется в Мексику, которая предоставила ему политическое убежище.

Общество Александра Пахмутова награждена орденом Андрея Первозванного Владимир Путин поздравил народную артистку СССР с юбилеем и сообщил о подписании Указа о награждении её высшей государственной наградой – орденом Святого апостола Андрея Первозванного, сообщает пресс-служба Президента РФ.

Общество Девять сотрудников уволились из онкоцентра имени Блохина Из Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина по собственному желанию уволились девять сотрудников, сообщили в пресс-службе организации.

Политика На Украине вопрос о продаже земли иностранцам вынесут на референдум Вопрос о продаже земли иностранцам на Украине будет вынесен на всеукраинский референдум, до положительного решения на референдуме продажа и покупка земли иностранцам будет запрещена, заявил в понедельник украинский президент Владимир Зеленский.

Общество В Совфеде предлагают, как лучше применять штрафы к родителям Административный штраф или арест могут грозить родителю, который не разрешает детям видеться с близкими родственниками или отказывается выполнять решение суда о передаче ребёнка другому родителю.

Политика Глава Иркутской области объяснил данные о низком доверии граждан Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил РБК, что ему сейчас не очень интересно, какое место он занял в кремлевском рейтинге доверия главам регионов.

Общество Дмитрий Медведев прилетел в Новосибирск Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Новосибирск. В столицу Новосибирской области он прилетел рано утром сегодня, 12 ноября.