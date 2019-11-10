Футбол
РИА НовостиНеймар поддержал подвергшегося расизму футболиста «Шахтера»
Чемпионат Украины, вчера
Стадион «Металлист»
Шахтер
Расстановка 4‑5‑1
30
Пятов
98
Додо
4
Кривцов
22
Матвиенко
31
Исмаили
50
Болбат
6
Степаненко
20
Коваленко
27
Майкон
7
Тайсон
9
Дентиньо
1
Бущан
94
Кендзера
4
Попов
30
Шабанов
29
Буяльский
20
Караваев
10
Шапаренко
7
Вербич
19
Гармаш
15
Цыганков
41
Беседин
Динамо (Киев)
Расстановка 4‑5‑1
Футболист ПСЖ Неймар выразил поддержку капитану донецкого "Шахтера" Тайсону после акта проявления расизма в адрес бразильского игрока во время матча чемпионата Украины. В минувшей игре с киевским "Динамо" (1:0) Тайсон услышал со стороны болельщиков расистские выкрики в свой адрес во втором тайме.
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с чего всё началось
Полузащитник донецкого «Шахтёра» Тайсон в своём «инстаграме» выступил с заявлением об инциденте, произошедшем в матче 14-го тура украинской Премьер-лиги с киевским «Динамо» (1:0).Чемпионат01:44
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