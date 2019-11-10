Футбол

RT на русскомRT на русскомМатч чемпионата Украины «Динамо» — «Шахтёр» был прерван из-за расизма

Шахтер — Динамо (Киев)
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Украины, вчера
Стадион «Металлист»
Шахтер
Расстановка 4‑5‑1
30
Пятов
  
98
Додо
  
4
Кривцов
  
22
Матвиенко
  
31
Исмаили
  
50
Болбат
  
6
Степаненко
  
20
Коваленко
  
27
Майкон
  
7
Тайсон
 
9
Дентиньо
  
1
Бущан
  
94
Кендзера
  
4
Попов
  
30
Шабанов
  
29
Буяльский
  
20
Караваев
  
10
Шапаренко
  
7
Вербич
  
19
Гармаш
  
15
Цыганков
  
41
Беседин
  
Динамо (Киев)
Расстановка 4‑5‑1
Капитан донецкого «Шахтёра» Тайсон подвергся расистским оскорблениям с трибун во время матча 14-го тура Украинской премьер-лиги с «Динамо» (1:0).
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

Неймар поддержал подвергшегося расизму футболиста «Шахтера»

РИА Новости03:01

«Нет расизму». Неймар поддержал форварда «Шахтера»

Sportbox.RU02:21

Неймар поддержал Тайсона после расистского скандала

Спорт-Экспресс01:35

Неймар поддержал игроков «Шахтера», которые подверглись расистским оскорблениям в матче с «Динамо»

Советский спорт02:08

Неймар поддержал игроков «Шахтера», которые подверглись расистским оскорблениям в матче с «Динамо» Киев

Sports.ruвчера в 16:15

Неймар поддержал игрока «Шахтёра», которого оскорбили расисты в матче УПЛ

Чемпионатвчера в 16:49

Неймар поддержал бразильских игроков «Шахтера», подвергшихся расизму

Sport24.ruвчера в 15:46
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 22:00, Вашингтон
Общество

WhatsApp начал блокировать пользователей

Популярный мессенджер WhatsApp начал массово блокировать обычных пользователей.
Evo-rus.com 09:17
Происшествия

СК задержал двух мужчин за угрозы судье Мосгорсуда убийством

Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за угроз убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда.
RT на русском 14:07
Общество

В США госпитализирован экс-президент Джимми Картер

Экс-президент США 95-летний Джимми Картер госпитализирован в штате Джорджия для проведения процедуры по снижению внутричерепного давления после недавних падений, сообщил в пресс-релизе президентский Центр Картера.
РИА Новости 21:34
Кино

Зрители признали «Мстителей: Финал» главным фильмом 2019 года

Лучшей актрисой стала Зендая Колман («Человек-паук: Вдали от дома»), она же победила в номинации «Звезда драматического сериала» за роль в «Эйфории».
Афиша Daily 04:15
Экономика

Российские банки могут снизить ставки по ипотеке

Эксперты полагают, что в 2020 году ставки могут снизиться до диапазона 8,5−9%, что поспособствует росту ипотечного кредитования на 25−30%, сообщает РИА Новости.
Область 45 09 ноября в 05:05
Космос

В Млечном Пути нашли самую маленькую черную дыру

Наблюдения за одной из крупных звезд на окраинах Млечного Пути помогли ученым обнаружить рядом с ней невидимый спутник, сообщил портал МИА МИР.
Санкт-Петербургские ведомости вчера в 04:00
Происшествия

Обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ арестован на два месяца

RT на русском 09:17
Политика

Президент Боливии ушел в отставку

Президент Боливии Эво Моралес заявил, что уходит в отставку.
Lenta.ru вчера в 16:33
Наука

Тайга оказалась источником парниковых газов

Исследование, проведенное учеными из Хельсинкского университета под руководством Катерины Мачаковой, показало, что бореальные леса Северного полушария служат источником закиси азота N2O — вещества, парниковая активность которого в 298 раз выше, чем у углекислого газа.
Naked Science 14:07
Космос

SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками на борту

Американский производитель космической техники SpaceX запустил ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink, которые предназначены для создания глобальной сети передачи интернет-трафика.
РБК 13:16
Транспорт

В Сахалинской области перекрыли трассу из-за гололёда

Трасса Тымовское — Александровск-Сахалинский в Сахалинской области перекрыта в связи с невозможностью технических служб обеспечить безопасное движение транспорта в условиях гололёда.
RT на русском 20:37
Общество

Первый час «Дня холостяка» принес Alibaba $13 млрд

Китайская интернет-компания Alibaba заработала в первый час традиционного дня распродаж — «Дня холостяка» — 91,2 млрд юаней ($13 млрд), передает Reuters.
Коммерсантъ вчера в 13:20
Кино

Шесть российских фильмов стали претендентами на «Золотой глобус»

Мойка78 08 ноября в 21:43
Общество

Дмитрий Медведев проведёт совещание в поезде Новосибирск — Барнаул

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, который сегодня с рабочей поездкой прибудет в Новосибирскую область, в Новосибирске задержится ненадолго.
REGNUM 20:56
Общество

Путин одобрил распространение спецрежима для самозанятых

Специальный налоговый режим для самозанятых будет распространен на всю страну. С таким предложением согласился глава государства.
Российская газета 04:52
Общество

«Почта России» сократит время доставки посылок

Время доставки посланий из мегаполисов в города с населением более 100 тысяч человек и обратном направлении займет не больше двух-трех дней.
Пятый канал 02:42
Технологии

В США начали продавать водку из воздуха и воды

В США уже продается новая водка из воды и воздуха. Она ничем не отличается от традиционной.
ToDay News Ufa 09 ноября в 02:02
Авто

Opel сертифицировал две модели для России

Модели Opel Zafira Life и Opel Vivaro совсем скоро приедут в Россию.
Автоновости дня 03:53
Происшествия

В Иркутске из горящего дома спасли 34 человека

Байкал-Daily 21:52
Энергетика

Добыча нефти в России оказалась одной из самых дорогих в мире

По версии Saudi Aramco, себестоимость саудовской нефти наряду с кувейтской самая низкая в мире — всего около $17 за баррель.
РБК 16:00
Политика

Основателя «Белых касок» нашли мертвым в Стамбуле

Pravda.Ru 06:58
Общество

Девять врачей уволились после конфликта в онкоцентре Блохина

В пресс-службе заявили, что на место уволившихся врачей прияты трое штатных сотрудников, еще шесть врачей работают в окноцентре как совместители, другие двое – в процессе оформления.
Газета.Ru 11:37
Здоровье

Врачи назвали самую проблемную группу крови

Эксперты считают научно доказанным, что самой «сложной» является четвертая группа крови с отрицательным резусом.
Московский Комсомолец 01:03
Хоккей

Сборной России Кубок Карьяла не удался

Могу отметить, что есть ребята, которые провели турнир ровно, они достойны приглашения и внимания в дальнейшем: защитник Игорь Ожиганов, Дамир Шарипзянов, в атаке Никита Сошников хорошо сыграл, Дамир Жафяров, Антон Слепышев — они смотрелись, старались, не соглашались со счётом на табло.
News.ru 05:07
Энергетика

«Нафтогаз» повысил цену на газ для населения в ноябре

Компания «Нафтогаз Украины» повысила цену для населения до 4899 гривен ($200) за тысячу кубометров (без учёта НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов).
RT на русском 18:45
Футбол

Вадим Васильев: «„Монако“ сможет продать Головина с хорошей прибылью»

Бывший вице-президент и генеральный директор «Монако» Вадим Васильев в интервью «СЭ» оценил, как может развиваться дальнейшая карьера полузащитника французского клуба Александра Головина.
Спорт-Экспресс 11:00
Футбол

Полузащитник «Спартака» Крал лестно отозвался о Тедеско

Полузащитник московского "Спартака" Алекс Крал лестно отозвался о 34-летнем наставнике красно-белых Доменико Тедеско.
Газета.Ru 21:39
Политика

Макрон и Трамп договорились о встрече до саммита НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп договорились о встрече до декабрьского саммита НАТО.
News.ru 20:55
Шоу-бизнес

Верке Сердючке стало плохо во время съемок новогоднего шоу

Инцидент произошел во время съемок новогоднего шоу. Отмечается, что украинский исполнитель побледнел и был вынужден менять костюмы.
РИА Новости 19:31
Гаджеты

Samsung Galaxy S11 получит экран нового типа

Ранее сообщалось, что Samsung Galaxy S11 получит экран с соотношением сторон 20:9 и частотой обновления 120 Гц.
iXBT.com 05:45
Как работают Яндекс.Новости?
Футбол. Чемпионат УкраиныБольше новостей по теме
Главное