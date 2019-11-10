Футбол
RT на русскомМатч чемпионата Украины «Динамо» — «Шахтёр» был прерван из-за расизма
Чемпионат Украины, вчера
Стадион «Металлист»
Шахтер
Расстановка 4‑5‑1
30
Пятов
98
Додо
4
Кривцов
22
Матвиенко
31
Исмаили
50
Болбат
6
Степаненко
20
Коваленко
27
Майкон
7
Тайсон
9
Дентиньо
1
Бущан
94
Кендзера
4
Попов
30
Шабанов
29
Буяльский
20
Караваев
10
Шапаренко
7
Вербич
19
Гармаш
15
Цыганков
41
Беседин
Динамо (Киев)
Расстановка 4‑5‑1
Капитан донецкого «Шахтёра» Тайсон подвергся расистским оскорблениям с трибун во время матча 14-го тура Украинской премьер-лиги с «Динамо» (1:0).
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