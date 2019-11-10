Футбол
RT на русскомМатч чемпионата Украины «Динамо» — «Шахтёр» был прерван из-за расизма
Капитан донецкого «Шахтёра» Тайсон подвергся расистским оскорблениям с трибун во время матча 14-го тура Украинской премьер-лиги с «Динамо» (1:0).
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«Шахтер» обыграл киевское «Динамо», Тайсон был удален с поля за неприличный жест
Советский спорт12:27
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Экономика
Поставщики и покупатели оружия задолжали «Рособоронэкспорту» $13 млрд
В 2018 году "Рособоронэкспорт" поставил за рубеж оружия и военной техники на $13,7 млрд, заявлял Чемезов.
РБК 16:00
Политика
Президент Боливии ушел в отставку
Президент Боливии Эво Моралес заявил, что уходит в отставку.
Lenta.ru 16:33
Политика
Премьер Польши раскритиковал Макрона после его слов о «смерти мозга» НАТО
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в безответственности из-за его слов о "смерти мозга" НАТО и сомнениях в приверженности альянса коллективной обороне.
РИА Новости 18:38
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 15:59
Энергетика
Нефтяники высказались против налога на добычу попутного нефтяного газа
Против введения налога на добычу попутного нефтяного газа высказалось объединение независимых нефтегазовых компаний «Ассонефть», передаёт РБК.
REGNUM 08 ноября в 11:04
Единоборства
Александр Волков одолел Грега Харди на турнире UFC в Москве
Поединок тяжеловесов Александра Волкова и Грега Харди на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве завершился безоговорочной победой спортсмена из РФ.
Политическая Экспертиза вчера в 18:09
Армия и оружие
Израиль потерял секретную ракету
Израиль потерял секретную ракету В распоряжении России оказалась одна из израильских ракет, используемых в системе противоракетной обороны "Праща Давида".
Экспресс газета 08 ноября в 08:27
Происшествия
На Украине застрелили адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова
В Житомирской области Украины застрелили адвоката Святослава Пархоменко, который защищал Александра Лося — подозреваемого в убийстве бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова.
РБК 17:55
Гаджеты
Названы лучшие товары главной распродажи года на AliExpress
Старт главной распродажи года на AliExpress уже не за горами, потому был составлен список самых выгодных предложений сервиса.
Политическая Экспертиза 15:19
Общество
«Ростелеком» не подтвердил сбой в работе в Сибири и на Дальнем Востоке
«Ростелеком» не зафиксировал никаких сбоев в работе сети, прокомментировал РБК представитель компании сообщения о неполадках в Сибири и на Дальнем Востоке.
Коммерсантъ 12:07
Политика
Путин призвал к решительным действиям в борьбе с коррупцией
Сотрудники МВД России должны решительно бороться с коррупцией и другими преступлениями, жестко противодействовать терроризму, экстремизму и попыткам расколоть российское общество, заявил в воскресенье президент РФ Владимир Путин на праздничном концерте по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел.
РИА Новости 10:08
Кино
Российский фильм «Дылда» получил главный приз Женевского кинофестиваля
Российский режиссер Кантемир Балагов получил главный приз на ХХV Женевском международном кинофестивале (Geneva International Film Festival, GIFF).
РБК вчера в 20:47
Авто
В Россию привезли эксклюзивный гиперкар за 160 миллионов рублей
Два года назад стоимость модели составляла 2,3 млн евро или около 161 млн рублей по актуальному курсу.
Тарантас Ньюс 08 ноября в 16:45
Кино
Родители Децла прокомментировали документальный фильм о сыне
Отец рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) Александр Толмацкий признался, что смотреть фильм, посвященный его сыну, было сложно.
Культуромания 08 ноября в 05:40
Политика
Соцпартия лидирует на парламентских выборах в Испании
В сентябре лидер Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчес заявил, что досрочные парламентские выборы в стране пройдут 10 ноября.
RT на русском 16:14
Футбол
Фанаты «Марселя» напали на автобус «Лиона»
Фанаты «Марселя» атаковали автобус «Лиона» перед матчем 13-го тура чемпионата Франции.
Матч ТВ 14:48
Общество
В России могут начать поощрять аккуратных водителей в 2020 году
Вице-премьер России Максим Акимов заявил о возможном запуске системы поощрения аккуратного стиля вождения в тестовом режиме в стране в 2020 году.
RT на русском вчера в 13:26
Политика
Спикер Рады ушел с поста главы партии «Слуга народа»
Новым главой партии "Слуга народа" стал Александр Корниенко, первый заместитель руководителя парламентской фракции политсилы, соответствующее решение было принято на съезде партии в воскресенье.
РИА Новости 06:38
Гаджеты
WhatsApp начал быстро разряжать смартфоны Xiaomi и OnePlus
Пользователи смартфонов Xiaomi и OnePlus после обновления WhatsApp столкнулись с тем, что смартфоны стали очень быстро терять заряд.
Astera 14:14
Происшествия
В Петербурге продолжили поиск останков предполагаемой жертвы Соколова
RT на русском 04:06
Политика
Премьер Польши раскритиковал ЕС за поддержку «Северного потока — 2»
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил страны Евросоюза в поддержке строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом он рассказал в интервью Financial Times.
Известия 17:05
Шоу-бизнес
Сын Валерии назвал отца Александра Шульгина тираном и извергом
Старший сын Шульгина Артемий не согласен с характеристиками, которые бывшая невеста дает его отцу.
Телеканал 360° 14:22
Политика
Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у России
Экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что украинские власти приняли политическое решение отказаться от закупок электроэнергии у России.
РИА Новости 15:21
Футбол
Олимпик — Александрия 0:0
Александрия ведёт борьбу на нескольких фронтах, и стоит признать, что сил и умения пока хватает, чтобы показывать неплохие результаты.
Sport-place 06:27
Политика
В США назвали «худший кошмар» России
Худшим кошмаром Китая и России могла бы стать продажа атомных подводных лодок (АПЛ) США своим союзникам, пишет The National Interest.
Lenta.ru 16:03
Общество
Путин наградил Пахмутову орденом Андрея Первозванного
Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о награждении композитора Александры Пахмутовой орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
Коммерсантъ 10:27
Культура
Зрители спектакля «Норма» Диденко поделились своими впечатлениями
РИА Новости 08 ноября в 07:18