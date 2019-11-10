Футбол

RT на русскомRT на русскомМатч чемпионата Украины «Динамо» — «Шахтёр» был прерван из-за расизма

Капитан донецкого «Шахтёра» Тайсон подвергся расистским оскорблениям с трибун во время матча 14-го тура Украинской премьер-лиги с «Динамо» (1:0).
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Видео с матча «Шахтер» — «Динамо»: красная карточка Тайсону, слезы и расизм на трибунах

Спорт-Экспресс15:20

Скандал на Украине: фанаты довели бразильца до удаления расистскими криками, он рыдал, уходя с поля

Sport24.ru15:45

Тайсон заплакал из-за расистских выкриков, матч с «Динамо» был остановлен

Чемпионат14:03

«Шахтер» обыграл киевское «Динамо», Тайсон был удален с поля за неприличный жест

Советский спорт12:27

Матч «Шахтер» – «Динамо» прерывался из-за расизма со стороны фанатов

РИА Новости11:59

Матч донецкого «Шахтёра» и киевского «Динамо» был прерван из-за проявлений расизма

Sport.ru16:28

Игра «Шахтера» и «Динамо» была остановлена из-за расизма в адрес Тайсона

Матч ТВ15:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 21:43, Ашберн
Политика

Президент Боливии Моралес подал в отставку

Президент Боливии Эво Моралес объявил 10 ноября об отставке.
Российская газета 16:24
Космос

Американский спутник TESS сделал панораму Млечного пути

Сусанин вчера в 13:39
Происшествия

Названа причина смерти убитой историком в Петербурге аспирантки СПбГУ

Газета.Ru 10:40
Происшествия

Расчленившему студентку доценту СПбГУ попытаются скостить срок

Доценту СПбГУ Олегу Соколову попытаются смягчить срок и добиться переквалификации дела на «убийство в состоянии аффекта».
Lenta.ru 21:23
Гаджеты

Автономность Xiaomi Mi Watch оказалась больше заявленного

Напомним, Xiaomi Mi Watch работают под управлением Wear OS с фирменной оболочкой, специально созданной для часов Xiaomi.
Astera 14:10
Авто

Toyota показала тизер нового кроссовера на базе Toyota RAV4

Японская компания Toyota поделилась официальными тизерами новинки кроссовера Toyota Wildlander.
Rusargument 08 ноября в 10:52
Общество

Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении

РИА Новости 07:43
Происшествия

Житель Красноярска пропал в водах Енисея, спасая девушку

Мужчина прыгнул в Енисей за девушкой, упавшей в воду с набережной в Красноярске вечером 7 ноября, они до сих пор не найдены.
REGNUM 08 ноября в 01:02
Шоу-бизнес

Настя Задорожная впервые выходит замуж

Российская певица и актриса Настя Задорожная (34) обрадовала поклонников приятной новостью.
Lisa.ru вчера в 12:00
Политика

В США заявили о невозможности вечной военной помощи Украине

24 сентября The Washington Post сообщила, что президент США Дональд Трамп дал указание временно заблокировать выделение военной помощи Украине на сумму около $400 млн.
Известия 11:39
Политика

РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов

В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 15:59
Происшествия

Адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова застрелили на Украине

На Украине был застрелен адвокат Святослав Пархоменко, защищавший подозреваемого в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова - Александра Лося.
Газета.Ru 18:58
Кино

Эмилия Кларк предложила себя на роль Джеймса Бонда

Ожидается, что в следующей картине Крейг не будет играть агента 007. Впервые он стал Бондом в ленте 2006 года «Казино „Рояль“».
Телеканал 360° 18:25
Спорт

Игроки Call of Duty: Modern Warfare просят пофиксить оружие

Call of Duty: Modern Warfare вышла не так давно и игроки сразу же успели заметить дисбаланс в оружии.
Goroday.ru 07 ноября в 18:19
Шоу-бизнес

Разин рассказал, что Заворотнюк идёт на поправку

Продюсер Андрей Разин заявил, что Анастасия Заворотнюк стала чувствовать себя лучше.
Аргументы недели вчера в 23:19
Происшествия

В Екатеринбурге строители спасли провалившуюся под лед собаку

Строители, работавшие в ночь на воскресенье на территории Шарташского парка в Екатеринбурге, при помощи экскаватора спасли собаку, которая провалилась под лед, сообщил РИА Новости инспектор парка Артур Хвостов.
РИА Новости 03:02
Шоу-бизнес

Жена Никиты Преснякова сообщила о скором пополнении в семье

Одним из пунктов было то, что в семье Алены и Никиты скоро произойдет пополнение.
Bimru.ru 05:17
Политика

Депутат бундестага убежден, что Крым останется российским

С другой стороны, Крым однозначно останется российским, это реальное положение дел.
РИА Новости 19:21
Единоборства

Волков одолел Харди на турнире UFC в Москве

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков выиграл бой у американца Грега Харди на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC в Москве.
ТК Звезда вчера в 17:25
Происшествия

В Москве произошла массовая авария на Волгоградском проспекте

РБК 17:14
Шоу-бизнес

Рудковская заявила о расставании с Плющенко

Недавно Плющенко променял отпуск с женой на отдых с приятелями, а Рудковская в одиночестве поехала на фестиваль "Новая Волна" в Сочи, где тесно общалась с Димой Биланом.
ТВ Центр 11:11
Авто

Автомобили дорожают при падении спроса

Владимир Попов отмечает, что на продаже выпущенного в РФ автомобиля стоимостью 1,5 млн руб. производитель зарабатывает не более 3%.
Коммерсантъ 17:25
Политика

Рябков: Россия останется в Договоре по открытому небу при выходе США

Ранее директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что у России готовы ответные шаги на возможный выход США из Договора по открытому небу.
Российская газета 20:38
Армия и оружие

Глава Минобороны Украины сообщил о готовности защититься от России

Министр обороны Украины Алексей Загороднюк заявил, что страна готова «самостоятельно защититься» в случае нападения России.
РБК 20:03
Экономика

В Совфеде нашли способ не допустить подорожания ОСАГО на 25%

Как рассказала двумя днями ранее на пленарном заседании Совфеда глава ЦБ Эльвира Набиуллина, "в среднем по стране страховые премии по ОСАГО снизились с начала года на 3,7%, цены снижались в 63 регионах, где проживает 74% водителей".
Российская газета 08 ноября в 12:25
Авто

Легендарная Jawa готовит юбилейную новинку

Легендарный производитель мотоциклов Jawa объявил о скорой презентации новой модели боббера Perak.
Car.ru 08 ноября в 13:52
Общество

В московском метро запустили «Дальневосточный экспресс»

"Дальневосточный экспресс" выходит на линии московского метро третий год подряд, в прошлом году состав, посвященный Дальнему Востоку, курсировал на Кольцевой линии, а в 2017 - на Таганско-Краснопресненской.
Российская газета 08 ноября в 03:02
Политика

Горбачев ответил на обвинения в «сдаче» Восточной Европы

Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил в интервью французской газете Le Figaro заявил, что не согласен с обвинениями в «сдаче» Восточной Европы.
РБК 20:58
Общество

Леонида Якубовича прооперировали

Российского телеведущего Леонида Якубович прооперировали в Москве.
Культуромания 05:18
Общество

«Ростелеком» не подтвердил сбой в работе в Сибири и на Дальнем Востоке

«Ростелеком» не зафиксировал никаких сбоев в работе сети, прокомментировал РБК представитель компании сообщения о неполадках в Сибири и на Дальнем Востоке.
Коммерсантъ 12:07
Как работают Яндекс.Новости?
Футбол. Чемпионат УкраиныБольше новостей по теме
Главное