Футбол
RT на русскомМатч чемпионата Украины «Динамо» — «Шахтёр» был прерван из-за расизма
Капитан донецкого «Шахтёра» Тайсон подвергся расистским оскорблениям с трибун во время матча 14-го тура Украинской премьер-лиги с «Динамо» (1:0).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Шахтер» обыграл киевское «Динамо», Тайсон был удален с поля за неприличный жест
Советский спорт12:27
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 15:37, Ашберн
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров и аутсайдеров среди губернаторов по уровню доверия
В пятерку аутсайдеров по уровню доверия губернаторам вошли Архангельская, Еврейская автономная, Иркутская области, Республика Коми и Красноярский край, рассказали источники РБК.
Коммерсантъ 13:44
Происшествия
Сосед историка Соколова раскрыл детали убийства выпускницы СПбГУ
Сосед преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, подозреваемого в убийстве выпускницы вуза, рассказал о мужчине.
Взгляд.ру 13:42
Общество
Шейнин ответил на слова Галкина о цензуре
RT на русском 09:12
Политика
В Берлине исключили возможность особых отношений с Москвой в ущерб ЕС
Германия не хочет вносить раскол в Евросоюз, поэтому не хочет выстраивать особые отношения с Россией в ущерб общей позиции ЕС.
Известия 15:12
Здоровье
Шесть опасных для пожилых людей лекарств назвал американский врач
UfacityNews.ru 08 ноября в 04:37
Происшествия
Историк Понасенков: «Я предупреждал, что Соколов опасен»
Оппонент профессора СПбГУ Олега Соколова, историк Евгений Понасенков заявил, что год назад предупреждал об опасности доцента, который признался в убийстве студентки вуза.
Мойка78 вчера в 13:31
Политика
Вооруженные силы Боливии призвали Моралеса уйти в отставку
Вооруженные силы Боливии призвали президента Эво Моралеса уйти в отставку для обеспечения стабильности в стране, сообщил Рейтер.
РИА Новости 15:06
Происшествия
Подозреваемый в убийстве доцент СПбГУ Соколов оформил явку с повинной
Преподаватель СПбГУ, подозреваемый в жестоком убийстве 24-летней аспирантки, оформил явку с повинной.
Газета.Ru вчера в 15:54
Политика
На Украине назвали возможную дату встречи «нормандской четвёрки»
Накануне ополченцы ДНР и киевские военные начали разведение сил на последнем участке линии соприкосновения в Донбассе.
Говорит Москва 11:58
Футбол
«Локомотив» и «Краснодар» не выявили победителя
Московский «Локомотив» должен был позабыть неудачу в поединке Лиги Чемпионов против «Ювентуса», переключившись на центральную встречу РПЛ с «Краснодаром».
Евро-футбол.ру 12:59
Политика
Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы»
Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".
РИА Новости 08 ноября в 14:33
Политика
Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП
«За развал страны отвечают те, кто организовал путч в августе 1991 года, а после путча использовал ослабленную позицию президента СССР», — отметил Горбачев.
REGNUM вчера в 09:57
Футбол
Гол Петерсена принес «Фрайбургу» победу над «Айнтрахтом»
Игра 11-го тура немецкой Бундеслиги между «Фрайбургом» и «Айнтрахтом» завершилась минимальной победой хозяев поля.
Bookmaker-ratings.ru 13:57
Происшествия
Адвокат подозреваемого по делу Вороненкова убит на Украине
На Украине убит Святослав Пархоменко – защитник Александра Лося, подозреваемого в причастности к убийству экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, сообщили украинские СМИ со ссылкой на полицию.
Взгляд.ру 14:34
Общество
Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl
Коммерсантъ вчера в 16:04
Политика
Прокуратура Польши отозвала ходатайство об аресте националиста Мазура
«Прокуратура отозвала ходатайство об аресте Игоря М. В этой связи заседание не состоится», — заявила она.
Известия 10:02
Энергетика
В Армении есть нефть и газ: почему бизнесмен жалуется и на прежние власти, и на Пашиняна
Основатель компании "Интеграл Петролеум" жалуется на то, что ни прежние, ни нынешние власти страны не уделяют внимания его проекту.
Sputnik Армения 14:03
Общество
Систему поощрения аккуратных водителей протестируют в следующем году
РИА Новости вчера в 12:16
Общество
Дочь Михаила Калашникова назвала себя младшей сестрой автомата АК-47
Конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников часто шутил, что в его жизни было два важных изобретения - автомат АК-47 и дочка, вспоминает его дочь Елена.
РИА Новости 01:18
Здоровье
Роспотребнадзор проведет бесплатную диагностику диабета
В рамках акции Роспотребнадзора «Диабет: знаю, контролирую, живу» россияне смогут бесплатно провериться на сахарный диабет.
Моя Москва.онлайн 08 ноября в 00:33
Политика
В США заявили об отсутствии гарантий вечной военной помощи Украине
Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединённые Штаты не готовы вечно оказывать Украине военную помощь и надеются на договорённости между Киевом и Москвой.
RT на русском 12:13
Футбол
Валерий Карпин: «„Ростов“ проиграл не из-за Карасева»
Спорт-Экспресс вчера в 10:42
Политика
Польша заявила о вложениях ЕС в оружие России через «Северный поток-2»
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью газете Financial Times раскритиковал страны ЕС за поддержку строительства «Северного потока-2».
РБК 14:04
Фигурное катание
Щербакова выиграла Гран-при Китая
Bookmaker-ratings.ru вчера в 05:31
Футбол
РФС рассмотрит слова Гончаренко в адрес судьи
Газета.Ru 15:00
Музыка
Пламя, мистика и приворот: Maruv представила клип на сингл To Be Mine
Певица Maruv (Анна Корсун) опубликовала на YouTube клип на новый сингл To Be Mine ("Стань моим") из ее мини-альбома Hellcat Story.
РИА Новости 08 ноября в 17:50
Происшествия
Появилось видео с Соколовым, бросающим в Мойку части тела студентки
В распоряжении сайта "78" появилась видеозапись, на которой видно, как историк СПбГУ Олег Соколов приходит к Мойке и избавляется от останков убитой им аспирантки.
Московский Комсомолец 14:45
Экономика
Орешкин констатировал высокий уровень неравенства в России
Очень много действий, которые были совершены властями - это и повышение минимального размера оплаты труда, увеличение уровня заработной платы в бюджетной сфере, в здравоохранении, в образовании и целая наборка мер, из последних - это введение дополнительной материальной поддержки семьям с детьми.
Интерфакс вчера в 08:23
Происшествия
Жителя Подмосковья осудили на пожизненный срок за поджог квартиры
РИА Новости 08 ноября в 08:34