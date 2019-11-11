Футбол
RT на русскомМатч чемпионата Украины «Динамо» — «Шахтёр» был прерван из-за расизма
Капитан донецкого «Шахтёра» Тайсон подвергся расистским оскорблениям с трибун во время матча 14-го тура Украинской премьер-лиги с «Динамо» (1:0).
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Матч чемпионата Украины между «Динамо» и «Шахтёром» прервали из-за расизма
РИА Новости10 ноября в 11:59
«Шахтер» обыграл киевское «Динамо», Тайсон был удален с поля за неприличный жест
Советский спорт10 ноября в 12:27
«Шахтер» победил «Динамо». Тайсон заплакал из-за расизма и был удален за неприличный жест
Sport24.ru10 ноября в 11:59
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 10:09, Вашингтон
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