Происшествия
Газета.RuМатч команд из Дагестана и Владикавказа завершился массовой дракой
Массовая драка с участием около 40 человек между двумя футбольными командами произошла в Махачкале, Об этом сообщает сообщает пресс-служба регионального МВД в официальном аккаунте в Instagram.
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Зачинщиком массовой драки в Дагестане называют сына экс-футболиста «Анжи» Арсена Акаева
Регион onlineвчера в 19:13
В массовой драке на футбольном матче в Махачкале серьезно пострадал человек
Махачкалинские известиявчера в 16:01
МВД Дагестана сообщило о подробностях драки юношеских команд Махачкалы и Владикавказа
Спорт-Экспрессвчера в 18:47
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 02:00, Вашингтон
Общество
В России готовят эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
В Минтруде обсудят эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности, пишет газета "Известия" со ссылкой на замглавы Минэкономразвития Петра Засельского.
РИА Новости вчера в 22:49
Гаджеты
Хромбук Google Hatch «засветился» в бенчмарке
Ещё в апреле нынешнего года сообщалось, что Google готовит новый портативный компьютер Chromebook с кодовым именем Hatch.
3DNews 01:55
Общество
Названы регионы России с самыми высокими ценами на ЖКУ
Усредненный показатель затрат российских семей на оплату ЖКУ по стране составляет 9,6%.
Газета.Ru 01:32
Происшествия
Прокурор Лесосибирска погиб вместе с семьей при пожаре в Красноярске
При пожаре, который произошел в ночь на понедельник в многоквартирном жилом доме в Красноярске, погиб прокурор Лесосибирска Василий Федорцов, его семья и семья его сестры, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РБК 01:28
Культура
Награждение престижной архитектурной премией Ага Хана прошло в Казани
Интерфакс - Россия 13 сентября в 10:21
Политика
Авен рассказал, почему Путин рассердился на Березовского
На встрече присутствовал в том числе и Борис Березовский, которого Авен также попросил о помощи в организации, "потому что они интересовались инвестициями, у меня контактов в бизнесе не было в то время".
Вести.Ru вчера в 09:09
Экономика
Стали известны детали экономической интеграции России и Белоруссии
Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году власти России и Белоруссии после ряда переговоров на высшем уровне объявили о начале процесса углубления интеграции в рамках Союзного государства России и Белоруссии.
REGNUM 00:17
Религия
В РПЦ назвали зарплаты священников
Зарплаты столичных священников Русской православной церкви составляют от 20 до 40 тысяч рублей в месяц, а в регионах - еще меньше, сообщил в субботу в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
РИА Новости 14 сентября в 14:34
Шоу-бизнес
Родители Богомолова покинули свадьбу после откровенного танца Собчак
Родители режиссера Константина Богомолома не оценили перформанс его невесты Ксении Собчак, которая исполнила достаточно развратный танец перед всеми гостями.
iReactor вчера в 20:13
Общество
Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России
По данным Министерства труда и социальной защиты, самой высокооплачиваемой вакансией в России является должность механика по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности, пишет газета "Известия".
РИА Новости вчера в 14:35
Путешествия
Россияне назвали желаемые для путешествий страны
Больше всего россияне хотели бы побывать в Италии, Франции, Соединённых Штатах и Турции.
RT на русском вчера в 23:48
Футбол
Главный тренер «Спартака» Кононов не подавал в отставку
Олег Кононов не подавал в отставку с поста главного тренера столичного футбольного клуба "Спартак".
ТАСС вчера в 07:14
Экономика
Отмена налогов для бедных обойдётся регионам в сотни миллиардов рублей
Президент ВТБ Андрей Костин в ходе Московского финансового форума предложил не облагать налогами низкие зарплаты, что отчасти говорит о возможности введения в РФ прогрессивной шкалы налогообложения.
REGNUM 13 сентября в 09:51
Общество
Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»
Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru вчера в 06:45
Политика
Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом
Брюссель может предложить Москве поставлять российский газ в Европу в 2020 году без заключения нового газового контракта с Киевом.
РБК вчера в 13:41
Политика
Жириновский предрек Украине конец из-за выдачи российских паспортов
Выдача российских паспортов украинским гражданам является единственным способом «остановить американизацию Украины».
РБК вчера в 14:31
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственного дыхания
Медикам потребовалось подключить актрису к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Состояние жизни поддерживается при помощи медикаментов.
OAnews вчера в 05:02
Политика
50 тысяч рабочих начали забастовку на заводах General Motors в США
Почти 50 тысяч человек, которые работают на заводе General Motors, вышли на забастовку в Детройте. Об этом сообщает Associated Press.
Газета.Ru 01:41
Космос
Российские ученые готовятся выращивать мутантов на поверхности МКС
Российские ученые разрабатывают научную аппаратуру "Мутация" для проведения на МКС биотехнологических экспериментов по исследованию изменений в микроорганизмах после пребывания в условиях воздействия факторов космического пространства, говорится в материалах Научно-исследовательского института электромеханики, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Радио Sputnik 12 сентября в 18:02
Шоу-бизнес
Андрей Разин: «Анастасии Заворотнюк осталось жить несколько дней»
На днях продюсер группы "Ласковый май" связался с клиникой, в которой лежит Заворотнюк.
Актуальные Новости 14 сентября в 08:13
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
РИА Новости 14 сентября в 19:41
Энергетика
«Газпром» снизил поставки по Opal
Ранее Суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии, по которому "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода Opal, принимающего газ "Северного потока".
Газета.Ru 14 сентября в 03:15
Происшествия
Появилось видео столкновения поезда с автобусом в Казахстане
В соцсетях появилось видео столкновения пассажирского поезда с автобусом в районе станции Шамалган в Алма-Атинской области Казахстана.
РБК вчера в 21:07
Армия и оружие
Тегеран пригрозил Вашингтону ракетным ударом по базам США
iReactor вчера в 18:42
Шоу-бизнес
Названа стоимость лечения Заворотнюк в частной клинике
Медицинская помощь, которую актриса Анастасия Заворотнюк получает в одной из частных столичных клиник, обходится примерно в 1 тыс. евро в сутки.
REGNUM 01:43
Политика
Украина планирует соединить Балтийское и Черное моря
Коммерсантъ 14 сентября в 05:07
Экономика
«Лукойл» сохранил лидерство в рейтинге крупнейших частных компаний России по версии Forbes
Нефтяная компания "Лукойл" вновь возглавила рейтинг крупнейших частных компаний России, который опубликован в понедельник изданием Forbes.
ТАСС 00:18
Происшествия
Подростка из Башкирии заподозрили в убийстве 7-летней сестры
Газета.Ru вчера в 10:57