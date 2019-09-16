Происшествия
Газета.RuМатч команд из Дагестана и Владикавказа завершился массовой дракой
Массовая драка с участием около 40 человек между двумя футбольными командами произошла в Махачкале, Об этом сообщает сообщает пресс-служба регионального МВД в официальном аккаунте в Instagram.
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Зачинщиком массовой драки в Дагестане называют сына экс-футболиста «Анжи» Арсена Акаева
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МВД Дагестана сообщило о подробностях драки юношеских команд Махачкалы и Владикавказа
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