Происшествия
Газета.RuМатч команд из Дагестана и Владикавказа завершился массовой дракой
Массовая драка с участием около 40 человек между двумя футбольными командами произошла в Махачкале, Об этом сообщает сообщает пресс-служба регионального МВД в официальном аккаунте в Instagram.
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В массовой драке на футбольном матче в Махачкале серьезно пострадал человек
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