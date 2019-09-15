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Газета.RuГазета.RuМатч команд из Дагестана и Владикавказа завершился массовой дракой

Массовая драка с участием около 40 человек между двумя футбольными командами произошла в Махачкале, Об этом сообщает сообщает пресс-служба регионального МВД в официальном аккаунте в Instagram.
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Массовая драка произошла между футбольными командами в Махачкале

Инцидент произошел сегодня, 15 сентября, после матча 16 тура первенства ЮФО среди юношеских команд 2003 годов между командами "УОР-Дагестан" и "Юность". Эмоции на поле захлестнули игроков и конфликт перерос в массовую драку. Чтобы разнять массовую драку, на помощь бросились тренеры и полицейские.
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