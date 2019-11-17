Футбол
АиФ - ЧерноземьеМатч курского «Авангарда» с «Шинником» проходил в густом тумане
Курский «Авангард» сыграл вничью с ярославским «Шинником». Матч на домашнем поле закончился со счетом 2:2. Игра проходила в тяжелых для спортсменов условиях – в густом тумане.
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«Авангард» в туманном Курске упустил победу над ярославским «Шинником»
Друг для друга (Курск)вчера в 08:35
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Общество
Российское вино предложено размещать на лучших местах в магазинах
В настоящее время реклама алкоголя в стране запрещена, но российское вино можно рекламировать в газетах и журналах, на пищевых и ресторанных выставках, а также на радио и телевидении в ночное время, сообщают "Ведомости".
Шоу-бизнес
У Кристины Асмус украли обручальное кольцо
Актриса заверила, что отсутствие обручальных колец у нее и Гарика никак не связано с какими-то ссорами.
Общество
В Москве в четверг ожидают аномально высокое атмосферное давление
Аномально высокое атмосферное давление, более чем на 20 единиц выше нормы, ожидается в Москве в четверг, оно приблизится к рекордным значениям для этого дня, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Общество
Губернатор Ставрополья уволил своего полпреда за хамство
Видео показали на планерке Владимирову, после чего он тут же уволил своего представителя.
Технологии
В РФ выпустят приложение для определения состояния двигателя авто
Хоккей
Хоккеист Кузнецов сравнил Овечкина с Иисусом
Российский форвард клуба Национальной Хоккейной Лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов, говоря в интервью «Спорт-Экспресс» о достижениях соотечественника и партнера по команде Александра Овечкина, сравнил его с Иисусом.
Музыка
Ротару снова начнет выступать в России
Певица София Ротару примет участие в съемках итогового концерта "Песня года", который пройдет 7 декабря в Москве, после решения пропустить участие в мероприятии в конце 2018-го, пишет сайт kp.ru.
Общество
«Ъ»: Путин одобрил строительство моста через Лену
Владимир Путин "фактически поддержал" проект строительства автомобильного моста через Лену в районе Якутска, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Футбол
Томас Цорн: «До 2022 года „Спартак“ хочет выиграть один-два трофея»
Было непонятно, куда клуб двигается. В 2022 году мы отмечаем столетие со дня основания. До тех пор хотим выиграть один-два трофея.
Автоспорт
Глава «Торо Россо» высказался о выступлении Квята на Гран-при Бразилии
Глава итальянской скудерии "Торо Россо" Франц Тост высказался о выступлении российского гонщика Даниила Квята на Гран-при Бразилии в чемпионате мира по кольцевым автогонкам в классе "Формулы-1".
Транспорт
Поездки в общественном транспорте Екатеринбурга станут дешевле
Стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга станет дешевле.
Здоровье
Повышающие риск преждевременной смерти факторы назвал кардиолог
Директор Института персонализированной медицины Сеченовского университета, доктор медицинских наук, врач-кардиолог Филипп Копылов Филипп Копылов в интервью изданию «Комсомольская правда» перечислил факторы, которые способствуют повышению рисков преждевременной смерти.
Политика
Немецкий политик обвинил Запад в катастрофе в Сирии
Политика Запада и ФРГ в значительной степени привела к катастрофе в Сирии, тот факт, что Сирия была так сильно разрушена, связан с западной поддержкой исламистских террористов, заявил в интервью РИА Новости официальный представитель фракции "Левые" в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной.
Общество
Кардиологи прокомментировали смерть Никиты Исаева
Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев назвал уход из жизни Исаева «чудовищно безвременным».
Авто
Россияне чаще всего интересуются Kia и Hyundai, но приобретают Lada
Как показали исследования в области автомобильного маркетинга, в России очень популярны автомашины корейских брендов Kia и Hyundai, российские покупатели очень часто интересуются моделями этих автопроизводителей и хотели бы приобрести такие автомобили.
Кино
«Многие скажут: „Этого не было в книгах“». Продюсер «Ведьмака» объяснил, почему сюжет сериала не будет следовать канону
Продюсер сериала «Ведьмак» Томек Багиньски предупредил зрителей, что в экранизации от Netflix будет достаточно сюжетных моментов, которые отличаются от событий в книге, но все они будут уместны и логичны.
Общество
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Наука
Кетогенная диета защитила мышей от гриппа
Ученые из Йельского университета обнаружили механизм воздействия кетогенной диеты на вирус гриппа.
Общество
В Бийске полицейские провели обыск в мэрии
Полицейские Бийска в понедельник провели обыск в мэрии наукограда и изъяли документы, сообщил РИА Новости представитель администрации.
Политика
В Кремле еще обсуждают дату «нормандского» саммита по Донбассу
Помощник президента России Юрий Ушаков отказался подтвердить дату девятое декабря в качестве дня проведения «нормандского» саммита в Париже.
Общество
Недолив топлива на российских АЗС превышает норму в несколько раз
На автозаправках в России недолив топлива превышает норму в два-три раза. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минпромторга.
Здоровье
Уволен российский врач, проводивший младенцам уникальные операции
Единственный в России врач-трансплонтолог, который более десяти лет успешно пересаживает почки детям весом от шести килограммов, уволен.
Армия и оружие
СМИ обвинили британскую армию в сокрытии военных преступлений
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Задержанные в Керчи украинские корабли отбуксированы из пролива
Напомним, военно-морские суда соседнего государства были задержаны за нарушение государственной границы в Керченском проливе осенью 2018 года.
Общество
Захваченного боевиками ИГ россиянина признали погибшим
Спорт
Глава СБР Драчев объяснил состав сборной на Кубок мира
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев объяснил состав сборной России на Кубок мира, передает "Тюменская арена".
Шоу-бизнес
Полина Глен бросила Джонни Деппа и вернулась в Россию
Российская танцовщица Полина Глен устала от давления со стороны Джонни Деппа, с которым ее связывал роман.
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Россияне оценили текущие отношения с США – ВЦИОМ
"Абсолютное большинство россиян (85%) определяют нынешние отношения России и США в негативном ключе, как и год назад (86%)", - свидетельствует опрос.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов
Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.