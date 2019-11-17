Футбол
АиФ - ЧерноземьеМатч курского «Авангарда» с «Шинником» проходил в густом тумане
Курский «Авангард» сыграл вничью с ярославским «Шинником». Матч на домашнем поле закончился со счетом 2:2. Игра проходила в тяжелых для спортсменов условиях – в густом тумане.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 18:35, Ашберн
Армия и оружие
США раскрыли «типичный» план нападения на Россию
На специальном брифинге, как пишет издание, американские военные различных подразделений, подотчетные Шестнадцатой воздушной армии, рассмотрели «типичную задачу» ВВС — «как победить российские эшелонированные системы ПВО».
Здоровье
Ученые предупредили о глобальной эпидемии суперинфекции
Американские специалисты с нескрываемой тревогой рассказали общественности о старте глобальной мировой эпидемии суперинфекций.
Футбол
«Ростов» с Мамаевым уступил «Краснодару» в товарищеской встрече
В товарищеском поединке «Ростов» на своём поле минимально проиграл «Краснодару». Матч завершился со счётом 1:0 в пользу «Краснодара».
Общество
CМИ: убивший аспирантку Соколов был пьяницей
Знакомый с доцентом СПбГУ Олегом Соколовым, обвиняемым в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, историк Дмитрий Матлин заявил о том, что ученый был пьяницей.
Автоспорт
Хэмилтон получил штраф и потерял третье место на Гран-при Бразилии
На последнем круге гонки между Хэмилтоном и Албоном произошло столкновение, в результате которого пилота Red Bull развернуло, он сумел финишировать только на 14-м месте.
Общество
«Нафтогаз» заявил о критической ситуации в Львовской области
В городе Новый Роздол Львовской области сложилась критическая ситуация в связи со срывом отопительного сезона, некоторые районы города остались без электроснабжения, заявили в НАК «Нафтогаз Украины».
Армия и оружие
Появилось видео захода российских военных на бывшую базу США в Сирии
Телеканал "Звезда" опубликовал видеозапись, на кадрах которой российская военная полиция берет под охрану аэродром на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база.
Энергетика
Польская PGNiG не намерена продлевать контракт с «Газпромом»
«PGNiG передала "Газпрому" заявление о намерениях завершить действие контракта на покупку природного газа Польшей, так называемого ямальского контракта, 31 декабря 2022 года»,— говорится в сообщении польской компании.
Общество
Гороскоп на 17 ноября: Водолеи, у вас намечается очень хороший день
Сможете отдохнуть после суеты последних дней, накопить силы. Хороший день для кулинарных экспериментов.
Политика
Экс-глава МИД Польши дал совет Украине по возвращению Донбасса и Крыма
Украине следует придерживаться европейского курса для возвращения Донбасса и Крыма.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева
Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.
Происшествия
Момент падения автомобиля с детьми в реку в Петербурге попал на видео
Камера видеонаблюдения зафиксировала момент падения автомобиля с мужчиной и детьми в реку Фонтанку в Петербурге.
Здоровье
Береги лёгкие смолоду: новокузнецкие врачи рассказали об опасности
К 2020 году, по прогнозу специалистов здравоохранения, ХОБЛ займет 3-е место.
Происшествия
Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок
Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок.
Футбол
Роналду забил рекордное число голов за сборную Португалии в 2019 году
34-летний нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду забил 14 голов за сборную Португалии в 2019 календарном году.
Музыка
За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube
Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Кино
«Джокер» собрал миллиард долларов в прокате
Происшествия
Активисты сообщили о задержании 70 человек на турнире по единоборствам
В Москве сотрудники полиции пришли на турнир по боевым искусствам в память антифашиста Ивана Хуторского и задержали около 70 человек.
Происшествия
Авария со смертельным исходом произошла в Анивском районе
Происшествия
СК начал проверку по факту смерти Никиты Исаева
Технологии
Названы способы взломать Android с помощью беспроводных наушников
Хакеры научились взламывать ряд моделей Android-смартфонов посредством беспроводных аксессуаров.
Общество
В ближайшие часы во Владивостоке сохранится метель и гололед
Шоу-бизнес
Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым
Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
Энергетика
Россия увеличила нефтяные доходы в 2019 году — МЭА
Нефтяная выручка России в 2019 году, несмотря на снижение добычи нефти на 75 тыс. баррелей в сутки относительно 2016 года, выросла на $170 млн — до $670 млн в день.
Общество
В Венеции ожидают новый пик наводнения
Новый пик "высокой воды" ожидается в воскресенье в Венеции в районе полудня - ее уровень может достичь 160 сантиметров к 13.00 местного времени (15.00 мск), согласно сообщению центра мониторинга приливов.
Политика
США поддержали протесты в Иране
США поддерживают народ Ирана в их мирных протестах и осуждают применение силы в отношении демонстрантов, говорится в распространенном в воскресенье заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.
Политика
В интернете появилось фото Путина в окружении бразильского спецназа
В интернете появилась фотография президента России Владимира Путина с солдатами бразильского спецназа.
Авто
Китайцы выпустили кроссовер с расходом топлива 1,3 литра на 100 км
Электрифицированный GS4 PHEV отличился очень маленьким расходом топлива, так, заявленный расход бензина по циклу NEDC достигает 1,3 литра на 100 километров пути.