Футбол

АиФ - ЧерноземьеАиФ - ЧерноземьеМатч курского «Авангарда» с «Шинником» проходил в густом тумане

Курский «Авангард» сыграл вничью с ярославским «Шинником». Матч на домашнем поле закончился со счетом 2:2. Игра проходила в тяжелых для спортсменов условиях – в густом тумане.
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Матч ФНЛ «Авангард» — «Шинник» прошёл в густом тумане

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