Футбол
Vprognoze.ruМатч между «Динамо» и «Шахтером» завершился расистским скандалом
Футбольный матч между киевским «Динамо» и донецким «Шахтёром» в чемпионате Украины был остановлен из-за расистского скандала. Во втором тайме болельщики «Динамо» стали выкрикивать расистские оскорбления в адрес полузащитника «Шахтера» Тайсона.
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Неймар поддержал игроков «Шахтера», которые подверглись расистским оскорблениям в матче с «Динамо» Киев
Sports.ru10 ноября в 16:15
Неймар поддержал игроков «Шахтера», которые подверглись расистским оскорблениям в матче с «Динамо»
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