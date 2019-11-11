Футбол

Pravda.RuPravda.RuФанаты «Динамо» остановили матч с «Шахтером» из-за расизма

Шахтер — Динамо (Киев)
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Украины, вчера
Стадион «Металлист»
Шахтер
Расстановка 4‑5‑1
30
Пятов
  
98
Додо
  
4
Кривцов
  
22
Матвиенко
  
31
Исмаили
  
50
Болбат
  
6
Степаненко
  
20
Коваленко
  
27
Майкон
  
7
Тайсон
 
9
Дентиньо
  
1
Бущан
  
94
Кендзера
  
4
Попов
  
30
Шабанов
  
29
Буяльский
  
20
Караваев
  
10
Шапаренко
  
7
Вербич
  
19
Гармаш
  
15
Цыганков
  
41
Беседин
  
Динамо (Киев)
Расстановка 4‑5‑1
Болельщики киевского "Динамо" в воскресенье едва не сорвали матч чемпионата Украины против "Шахтера". На 75-й минуте игра прерывалась из-за расистских выкриков в адрес "горняков" Тайсона и Дентиньо.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

Неймар поддержал подвергшегося расизму футболиста «Шахтера»

РИА Новости03:01

«Нет расизму». Неймар поддержал форварда «Шахтера»

Матч ТВ02:21

Неймар поддержал бразильских игроков «Шахтера», подвергшихся расизму

Sport24.ruвчера в 15:46

Неймар поддержал игроков «Шахтера», которые подверглись расистским оскорблениям в матче с «Динамо» Киев

Sports.ruвчера в 16:15

Неймар поддержал игрока «Шахтёра», которого оскорбили расисты в матче УПЛ

Чемпионатвчера в 16:49

Неймар поддержал игроков «Шахтера», которые подверглись расистским оскорблениям в матче с «Динамо»

Советский спорт02:08

Видео с матча «Шахтер» — «Динамо»: красная карточка Тайсону, слезы и расизм на трибунах

Спорт-Экспрессвчера в 15:20
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 14:23, Ашберн
Экономика

Многодетным семьям одобрили 3 тысячи заявок на погашение ипотеки

Уже одобрены заявки 3 тысяч многодетных семей, сообщает Дом.РФ. Им спишут долг по ипотеке на 450 тысяч рублей.
Российская газета 03:13
Кино

Как культовый фильм изменил жизнь москвичей

ТВ Центр вчера в 06:39
Общество

Александра Пахмутова отметила 90-летие за роялем в Большом театре

Советский и российский композитор Александра Пахмутова отметила 90-летие на Исторической сцене Большого театра: легенда отечественной музыкальной культуры принимала поздравления от главы государства Владимира Путина, выдающихся исполнителей Льва Лещенко, Тамары Гвердцители, Александра Градского, Анны Нетребко и на протяжении нескольких часов аккомпанировала артистам за роялем.
РИА Новости вчера в 17:54
Общество

Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь

В 2020 году стоимость услуг сотовых операторов может повыситься минимум на 10 процентов.
Российская газета вчера в 22:26
Шоу-бизнес

Пригожин осадил защитившую тирана Шульгина певицу Михальчик

Известный продюсер Иосиф Пригожин обвинил певицу Юлию Михальчик в лицемерии и грязном пиаре на Валерии.
Народные новости 09:06
Политика

Путин и Назарбаев обсудили подготовку к проведению ВЕЭС в Петербурге

Как сообщает пресс-служба первого казахского президента, стороны обсудили, как идет подготовка заседания Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭФ), который в скором времени пройдет в Санкт-Петербурге.
Политика Сегодня 14:16
Авто

В России автомобили дорожают на фоне снижения спроса

Мой Брянск вчера в 23:18
Политика

В Китае спрогнозировали захват Калининградской области за два дня

Lenta.ru 09 ноября в 16:09
Политика

Помпео заявил о поставках оружия Украине для «войны с русскими»

Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил: Вашингтон организовал поставки оружия Киеву для того, чтобы Украина успешно воевала против России.
Газета.Ru 14:11
Происшествия

Выпавшая с детьми из окна дома в Москве женщина оставила записку

РБК 03:46
Происшествия

У доцента СПбГУ Соколова в суде случилась истерика

АБН 07:39
Авто

Opel сертифицировал две модели для России

Модели Opel Zafira Life и Opel Vivaro совсем скоро приедут в Россию.
Автоновости дня 03:53
Происшествия

На Украине застрелили адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова

В Житомирской области Украины застрелили адвоката Святослава Пархоменко, который защищал Александра Лося — подозреваемого в убийстве бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова.
РБК вчера в 17:55
Общество

Россиянку Марию Лазареву в Кувейте приговорили к 15 годам тюрьмы

Уголовный суд Кувейта приговорил россиянку Марию Лазареву к пятнадцати годам лишения свободы, крупному штрафу и каторжным работам.
Вести.Ru 13:19
Транспорт

В Москве собираются расширить зону платной парковки

Эхо Москвы 09:31
Гаджеты

Компания Sony может отказаться от производства смартфонов

Дела у мобильного подразделения японского техногиганта Sony идут все более туго, поэтому руководство компании подумывает о прекращении производства смартфонов.
Planet Today 07:43
Происшествия

На пивзаводе «Балтика» в Петербурге взорвался паропровод

Вести.Ru 10:52
Космос

SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками на борту

Американский производитель космической техники SpaceX запустил ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink, которые предназначены для создания глобальной сети передачи интернет-трафика.
РБК 13:16
Происшествия

Воспитательница утонула в бассейне детского сада в Уфе

Известия 09:09
Происшествия

СК задержал двух мужчин за угрозы судье Мосгорсуда убийством

Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за угроз убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда.
RT на русском 14:07
Политика

Юморист Максим Галкин смеется над политикой России и Путиным

Стоит напомнить, что Максим Галкин ведет несколько шоу на федеральном канале.
U74.Ru вчера в 01:10
Происшествия

В Одессе разбили памятник бандеровцу

Неизвестные разбили памятную доску, установленную в честь Игоря Иванова, десятника «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), погибшего 2 мая 2014 года в Одессе, заявили в пресс-службе областного управления Национальной полиции Украины 11 ноября, сообщает интернет издание «ФАКТЫ.ua».
Красная весна 06:41
Политика

Турция начала высылку террористов ИГ в Европу и США

Ранее на прошлой неделе Сойлу предупреждал, что Турция отправит пленных боевиков ИГ обратно в Европу - в те места, откуда они приехали на Ближний Восток.
Интерфакс 04:15
Футбол

СМИ: Тедеско пригласил на обед весь персонал «Спартака»

Как сообщает «Спорт-Экспресс», на обед приглашены все — от врачей, массажистов, администраторов и до водителя автобуса.
RT на русском 13:24
Экономика

Украина одержала новую победу над «Газпромом»

Отказ от взаимных претензий в суде является главным условием России для заключения нового контракта по транзиту газа в Евросоюз через территорию Украины, а также для прямых поставок украинским потребителям.
Lenta.ru 06:49
Политика

The National Interest назвал «худший кошмар» для Китая и России

Журналист Гарри Казианис в своём материале для The National Interest рассказал о «худшем кошмаре» для России и Китая, который могут реализовать власти США.
RT на русском вчера в 20:55
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк выразила недоумение заявлением Разина о ее здоровье

Семья Анастасии Заворотнюк ответила на заявление музыкального продюсера Андрея Разина о состоянии здоровья актрисы.
Газета.Ru 07:15
Игры

Инсайдер: ремастер Diablo II отменили

CyberSport.ru 06:20
Политика

На Украине вопрос о продаже земли иностранцам вынесут на референдум

Вопрос о продаже земли иностранцам на Украине будет вынесен на всеукраинский референдум, до положительного решения на референдуме продажа и покупка земли иностранцам будет запрещена, заявил в понедельник украинский президент Владимир Зеленский.
РИА Новости 06:12
Общество

Малышева ответила на обвинения в нетрезвом появлении в аэропорту

Газета.Ru 09:45
Как работают Яндекс.Новости?
Футбол. Чемпионат УкраиныБольше новостей по теме
Главное