Болельщики киевского "Динамо" в воскресенье едва не сорвали матч чемпионата Украины против "Шахтера". На 75-й минуте игра прерывалась из-за расистских выкриков в адрес "горняков" Тайсона и Дентиньо.

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Происшествия На Украине застрелили адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова В Житомирской области Украины застрелили адвоката Святослава Пархоменко, который защищал Александра Лося — подозреваемого в убийстве бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова.

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Экономика Украина одержала новую победу над «Газпромом» Отказ от взаимных претензий в суде является главным условием России для заключения нового контракта по транзиту газа в Евросоюз через территорию Украины, а также для прямых поставок украинским потребителям.