Футбол
Vprognoze.ruМатч между «Динамо» и «Шахтером» завершился расистским скандалом
Футбольный матч между киевским «Динамо» и донецким «Шахтёром» в чемпионате Украины был остановлен из-за расистского скандала. Во втором тайме болельщики «Динамо» стали выкрикивать расистские оскорбления в адрес полузащитника «Шахтера» Тайсона.
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Матч чемпионата Украины между «Динамо» и «Шахтёром» прервали из-за расизма
РИА Новости10 ноября в 11:59
Матч донецкого «Шахтёра» и киевского «Динамо» был прерван из-за проявлений расизма
Sport.ru10 ноября в 16:28
«Шахтер» обыграл киевское «Динамо», Тайсон был удален с поля за неприличный жест
Советский спорт10 ноября в 12:27
«Шахтер» победил «Динамо». Тайсон заплакал из-за расизма и был удален за неприличный жест
Sport24.ru10 ноября в 11:59
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