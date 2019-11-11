Футбольный матч между киевским «Динамо» и донецким «Шахтёром» в чемпионате Украины был остановлен из-за расистского скандала. Во втором тайме болельщики «Динамо» стали выкрикивать расистские оскорбления в адрес полузащитника «Шахтера» Тайсона.

Матч между «Динамо» и «Шахтером» завершился расистским скандалом

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