Футбол
Vprognoze.ruМатч между «Динамо» и «Шахтером» завершился расистским скандалом
Футбольный матч между киевским «Динамо» и донецким «Шахтёром» в чемпионате Украины был остановлен из-за расистского скандала. Во втором тайме болельщики «Динамо» стали выкрикивать расистские оскорбления в адрес полузащитника «Шахтера» Тайсона.
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«Шахтер» победил «Динамо». Тайсон заплакал из-за расизма и был удален за неприличный жест
Sport24.ru10 ноября в 11:59
«Шахтер» обыграл киевское «Динамо», Тайсон был удален с поля за неприличный жест
Советский спорт10 ноября в 12:27
Матч чемпионата Украины между «Динамо» и «Шахтёром» прервали из-за расизма
РИА Новости10 ноября в 11:59
Матч донецкого «Шахтёра» и киевского «Динамо» был прерван из-за проявлений расизма
Sport.ru10 ноября в 16:28
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 01:36, Вашингтон
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Заявители считают, что конфискация у друзей и близких Захарченко имущества на сумму 9 млрд рублей является незаконной, так как Генпрокуратура РФ не предоставила доказательств того, что имущество было приобретено на незаконные средства бывшего полковника МВД.
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Александрийский патриарх получил письмо с «Поцелуем Иуды»
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Чиновницу офиса Зеленского задержали по делу о коррупции
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Новые кадры с Йеннифер из «Ведьмака» от Netflix
Netflix опубликовала новые кадры с Йеннифер из сериала «Ведьмак». Сериал «Ведьмак» выйдет 20 декабря на Netflix.
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День тотальной распродажи принес Alibaba $38,4 млрд
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Руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак рассказал о трех предвыборных обещаниях президента Украины Владимира Зеленского, которые он не выполнил.
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Регина Тодоренко стала женщиной года по версии Glamour
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В ближайшие недели на опытно-боевое дежурство будут поставлены первые две межконтинентальные баллистические ракеты, которые оснащены ядерным планирующим комплексом «Авангард».
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