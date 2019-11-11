Футбол

Vprognoze.ruVprognoze.ruМатч между «Динамо» и «Шахтером» завершился расистским скандалом

Футбольный матч между киевским «Динамо» и донецким «Шахтёром» в чемпионате Украины был остановлен из-за расистского скандала. Во втором тайме болельщики «Динамо» стали выкрикивать расистские оскорбления в адрес полузащитника «Шахтера» Тайсона.
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Расистский скандал на матче донецкого «Шахтера» с киевским «Динамо»

Вести.Ru11 ноября в 02:35

Неймар поддержал Тайсона после расистского скандала

Спорт-Экспресс11 ноября в 01:35

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Тайсон заплакал из-за расистских выкриков, матч с «Динамо» был остановлен

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Матч чемпионата Украины между «Динамо» и «Шахтёром» прервали из-за расизма

РИА Новости10 ноября в 11:59

Матч донецкого «Шахтёра» и киевского «Динамо» был прерван из-за проявлений расизма

Sport.ru10 ноября в 16:28
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 01:36, Вашингтон
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Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу

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Москва приветствует решение Мексики предоставить политическое убежище бывшему президенту Боливии Эво Моралесу, сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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Авария произошла на улице Строителей города Орска.
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Слуцкий — о разводе с женой: прошу прощения у родных

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Назарбаев предложил организовать встречу Путина с Зеленским

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Новые кадры с Йеннифер из «Ведьмака» от Netflix

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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Газета.Ru 11 ноября в 21:47
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Кино

Три новых супергероя появятся в фильмах Marvel

В фильмах по комиксам Marvel появятся три новых супергероя, передает Independent со ссылкой на слова главы студии Кевина Файги.
Газета.Ru 01:28
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На Украине рассказали о трех нарушенных обещаниях Зеленского

Руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак рассказал о трех предвыборных обещаниях президента Украины Владимира Зеленского, которые он не выполнил.
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Телеведущая Регина Тодоренко получила приз в номинации "Женщина года" по версии журнала Glamour.
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Первые ракеты с блоком «Авангард» в ближайшие недели встанут на дежурство

В ближайшие недели на опытно-боевое дежурство будут поставлены первые две межконтинентальные баллистические ракеты, которые оснащены ядерным планирующим комплексом «Авангард».
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Доцент Соколов оказался виновным в гибели еще одного человека

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Армия и оружие

50 ракет выпущено из сектора Газа в сторону Израиля

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Компания "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для населения в ноябре до 14,7%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.
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Московский Комсомолец вчера в 23:25
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