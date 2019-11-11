Футбол
Vprognoze.ruМатч между «Динамо» и «Шахтером» завершился расистским скандалом
Футбольный матч между киевским «Динамо» и донецким «Шахтёром» в чемпионате Украины был остановлен из-за расистского скандала. Во втором тайме болельщики «Динамо» стали выкрикивать расистские оскорбления в адрес полузащитника «Шахтера» Тайсона.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что ситуация в Боливии будет развиваться в рамках закона и без вмешательства третьих стран.
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Контрольное управление администрации президента РФ может, если сочтет нужным, перепроверить декларацию об имуществе главного прокурора Москвы Дениса Попова.
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В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 15:59
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Основатель «Белых касок» найден мертвым в Стамбуле
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Все материалы по делу Голунова оказались засекречены
По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы.
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Как сообщили в пресс-центре мэрии Бийска, из-за ухудшения санитарной ситуации в городе введен режим чрезвычайной ситуации.
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В Минобороны Украины заявили о готовности защититься от РФ
Украинский министр обороны Андрей Загороднюк заявил о готовности страны "самостоятельно защититься от России в случае нападения".
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Армия и оружие
Турция и Россия проводят четвертое патрулирование в Сирии
Министерство национальной обороны Турции сообщило об очередном этапе совместного с Россией патрулирования на северо-востоке Сирии.
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Полиция Новосибирска закупит программу для взлома смартфонов
Полиция Новосибирска закупает программу "Мобильный криминалист (версия Детектив)" для взлома смартфонов.
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Урманов оценил выступления Щербаковой и Туктамышевой на этапе Гран-при в Китае
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Армия и оружие
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Глава британского штаба обороны Ник Картер объяснил, почему Россию считают новой мировой угрозой.
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В Гидрометцентре назвали срок наступления климатической зимы в России
По словам метеоролога, период предзимья длится с середины октября по середину декабря, когда наступает климатическая зима.
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В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
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В матче 12-го тура чемпионата Италии с "Миланом" португалец был заменен уже на 55-й минуте, а во время своего ухода с поля открыто демонстрировал несогласие с решением наставника "бьянконери".
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Пропавшую неделю назад жительницу Екатеринбурга нашли в колонии
Молодая жительница Екатеринбурга, о пропаже которой родственники заявили на прошлой неделе, нашлась в исправительной колонии.
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Теннис
Тим обыграл Федерера в матче итогового турнира ATP
Австриец Доминик Тим обыграл швейцарца Роджера Федерера в матче итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов, который проходит в Лондоне.
РИА Новости вчера в 17:26