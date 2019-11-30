РПЛ
Российская газетаМатч между ФК «Сочи» и ФК «Оренбург» перенесли из-за вируса
Матч между футбольными клубами "Сочи" и "Оребург", который должен был состояться первого декабря в олимпийской столице, перенесли на резервную дату. Об этом рассказали в пресс-службе Российской премьер-лиги.
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Культура
Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках
Политика
Исландия пригласит Путина на саммит Арктического совета в 2020 году
Министр иностранных дел Исландии Гудлейгур Тор Тордарсон подтвердил, что власти государства направят официальное приглашение российскому лидеру Владимиру Путину на саммит лидеров стран Арктического совета, который планируется в 2020 году.
Происшествия
Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Авто
Стали известны цены на семейство Lada Vesta 2020 модельного года
«АвтоВАЗ» объявил цены на автомобили семейства LADA Vesta 2020 модельного года.
Политика
Путин высказался об «ахинее» на российском телевидении
Путин пояснил, что "ахинеей" считает слова различных "политических экспертов", которые приходят на передачи, транслируемые на канале "Россия 1".
Единоборства
Александр Емельяненко нокаутировал Кокляева в боксерском поединке
Тяжеловес ММА Александр Емельяненко одержал свою первую победу в профессиональном боксе. Он отправил в нокаут челябинца Михаила Кокляева.
Армия и оружие
«Кинжал» впервые испытали в Арктике
Испытания российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в середине ноября впервые были проведены в Арктике.
Футбол
«Ростов» — «Урал»: стали известны стартовые составы
Незадолго до начала встречи стали известны стартовые составы команд.
Экономика
Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн
Минфин выяснил, что миллиардеры из российского списка Forbes готовы инвестировать 70 трлн рублей, если будет введен предусмотренные будущим законом механизм стабилизации условий.
Армия и оружие
КНДР подтвердила испытания ракетной установки
Происшествия
В Сети появилось видео с места крушения вертолета около Абрау-Дюрсо
Издание «Кубанские новости» опубликовало видео с места падения в Краснодарском крае частного вертолета.
Общество
Москва решила улучшить положение в мировых рейтингах
Как планируется улучшать образ Москвы Исходя из технического задания конкурса, главным способом улучшения позиций Москвы в мировых рейтингах станет взаимодействие с авторами, которые их составляют.
Политика
На Украине назвали условие для прямых поставок газа из России
Украина может рассмотреть вариант прямых поставок газа из России, если цена газ будет привязана к европейскому индикатору.
Спорт
Лыжник Большунов стал пятым в гонке на 15 км на этапе КМ в Руке
Футбол
Эмери отправлен в отставку с поста главного тренера «Арсенала»
Испанский специалист Унаи Эмери отправлен в отставку с поста главного тренера лондонского "Арсенала".
Общество
Елизавета II решила отказаться от престола
Отречься от престола Елизавета II планирует в день своего рождения – 21 апреля 2021 года, когда ей исполнится 95 лет.
Футбол
Головин высказался об оскорблениях фанатов в адрес Дзюбы
Полузащитник «Монако» и сборной России по футболу Александр Головин прокомментировал ситуацию с Артёмом Дзюбой и фанатами.
Армия и оружие
В России собран первый модернизированный бомбардировщик Ту-160М
Источник в оборонно-промышленном комплексе проинформировал о том, что первый модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М был собран в России и передан на испытания.
Политика
В Apple прокомментировали обозначение Крыма в своих сервисах
Американская корпорация Apple не исключает, что пересмотрит политику обозначения оспариваемых границ в своих приложениях, заявила агентству Рейтер пресс-секретарь компании Труди Мюллер.
Гаджеты
Samsung постепенно обновляет смартфоны до Android 10
Samsung в скором времени обновит 28 моделей своих смартфонов до новой версии Android. Стабильного обновления стоит ждать в январе 2020 года.
Транспорт
На первые поезда в Крым продано более 80% билетов
Политика
Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины
Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.
Авто
Российский электрокар появится на рынке по рекордно низкой цене
В первом квартале 2020 года начнется производство российских трехдверных электрокаров Zetta.
Космос
NASA официально обнаружило водяной пар в Европе
27.11.19 Существование воды на Европе, луне Юпитера, официально подтверждено НАСА.
Политика
Китайское СМИ предупредило о «затаившейся» ядерной державе
Китайское издание Sohu называет Японию настоящей ядерной державой и призывает соседние с ней страны, включая Россию, быть бдительными.
Происшествия
В Великобритании задержали судно с крымчанами на борту
Международная федерация транспортных рабочих (ITF) разбирается с ситуацией с задержанием в Портленде в Великобритании судна "Джирех" (Jireh) под флагом Нигерии с российским экипажем на борту, рассказала ТАСС инспектор ITF в Новороссийске Ольга Ананьина.
Шоу-бизнес
Муж больной раком Анастасии Заворотнюк на время уехал из России
Фигурист Петр Чернышев, муж больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк, на время уехал из России.