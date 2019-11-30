Матч между футбольными клубами "Сочи" и "Оребург", который должен был состояться первого декабря в олимпийской столице, перенесли на резервную дату. Об этом рассказали в пресс-службе Российской премьер-лиги.

Матч между ФК «Сочи» и ФК «Оренбург» перенесли из-за вируса

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