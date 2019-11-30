РПЛ

Российская газетаРоссийская газетаМатч между ФК «Сочи» и ФК «Оренбург» перенесли из-за вируса

Матч между футбольными клубами "Сочи" и "Оребург", который должен был состояться первого декабря в олимпийской столице, перенесли на резервную дату. Об этом рассказали в пресс-службе Российской премьер-лиги.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

«Сочи» может вернуть болельщикам деньги за билеты на матч с «Оренбургом»

Sports.ru08:56

Здоровье дороже футбола. Матч «Сочи» - «Оренбург» перенесен на 2020 год

ТАСС Спорт08:21

РПЛ объявила о переносе матча «Сочи» — «Оренбург» из-за эпидемии в стане хозяев

Чемпионат03:09

Матч «Сочи» – «Оренбург» перенесли на резервную дату

Спорт день за днем04:03

РПЛ перенесла матч «Сочи» – «Оренбург» из-за эпидемии ангины

Metaratings03:00

Матч «Сочи» — «Оренбург» перенесен на резервную дату

Спорт-Экспресс03:02

Президент «Оренбурга»: Нам нужны три очка, но хотим их заработать в честной борьбе

Советский спорт04:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 09:33, Ашберн
Происшествия

Суд отправил экс-главу Кирова под домашний арест

Суд принял решение заключить под домашний арест бывшего главу Кирова Владимира Быкова, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере.
REGNUM 09:01
Политика

Эрдоган назвал дату запуска газопровода «Турецкий поток»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о намерении ввести в эксплуатацию газопровод «Турецкий поток» 8 января 2020 года.
RT на русском 07:53
Футбол

Полиция 45 минут не выпускала фанатов «Спартака» со стадиона после игры с молодежкой «Зенита»

После матча сотрудники правоохранительных органов 45 минут не выпускали болельщиков московского клуба с арены.
Sports.ru 08:29
Политика

Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины

Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.
РИА Новости 02:07
Футбол

В субботу состоится жеребьевка Евро-2020

В субботу в Бухаресте пройдет жеребьевка финального турнира Евро-2020, по итогам которой сборная России узнает своего третьего соперника на групповом этапе.
Советский спорт 03:57
Происшествия

Историка Соколова перевезли в Москву для экспертизы

Бывшего доцента СПбГУ, историка Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, перевезли из петербургского СИЗО «Кресты» в Москву для проведения экспертизы.
RT на русском 09:12
Политика

Россия и Украина активизируют работу над контрактом по транзиту газа

Россия и Украина договорились более интенсивно работать над решением газовых вопросов, в том числе по заключению нового контракта по транзиту топлива в Европу.
RT на русском вчера в 03:57
Происшествия

Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

Газета.Ru 28 ноября в 18:42
Общество

Шамсутдинов попросил отца больше не приезжать в СИЗО

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, застреливший восемь сослуживцев в части под Читой, попросил отца больше не приезжать к нему в СИЗО из Тюменской области, сообщает 29 ноября информагентство URA.RU.
Чита.Ру 05:01
Политика

Частично вступил в силу украинский закон о воинских званиях

Вести.Ru 07:30
Общество

Косметолог оценила тренд на «губы дьявола»

Врач-косметолог Александра Гонт прокомментировала телеканалу "360" тренд на "губы дьявола".
РИА Новости 04:46
Политика

Зеленский поручил снизить тарифы на отопление для украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по вопросу снижения цен на отопление для граждан страны.
Аргументы и Факты 09:25
Армия и оружие

Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Газета.Ru 03:40
Футбол

«Витесс» официально объявил об отставке Слуцкого

Нидерландский "Витесс" официально объявил об отставке российского специалиста Леонида Слуцкого, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 08:45
Здоровье

В России впервые провели уникальную операцию по лечению рака груди

В России впервые по новому методу удалили опухоль в груди при метастатическом раке молочной железы.
Клопс 06:18
Наука

Ученые назвали смертельную опасность жирной пищи

Ученые Центра здравоохранения Университета Макгилла в Канаде рассказали, по какой причине жирная пища может повлиять на развитие и быстрое прогрессирование рака, пишет MedicalXpress.
Народные новости 07:58
Футбол

Головин высказался об оскорблениях фанатов в адрес Дзюбы

Полузащитник «Монако» и сборной России по футболу Александр Головин прокомментировал ситуацию с Артёмом Дзюбой и фанатами.
RT на русском 03:29
Происшествия

В Марий Эл на Волге откололась льдина с девятью рыбаками

Известия 07:13
Политика

В ДНР приняли закон о госгранице

Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики принял закон о госгранице, устанавливающий границы ДНР в пределах Донецкой области.
РИА Новости вчера в 04:41
Политика

МИД объяснил скандал с чешской делегацией в аэропорту Москвы

В МИД России заявили, что причиной отказа в вылете из Москвы в Казань делегации главы минсельхоза Чехии Мирослава Томана было несоблюдение ей таможенного законодательства.
Газета.Ru 09:12
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев показал трогательное семейное видео

Российский певец Сергей Лазарев показал трогательное видео со своими детьми. Веселый ролик он опубликовал на странице в Instagram.
Культуромания 08:32
Армия и оружие

Гиперзвуковую ракету «Кинжал» испытали в Арктике

Сообщается, что истребитель МиГ-31К воздушно-космических сил России в середине ноября впервые осуществил пуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в условиях российской Арктики.
REGNUM 08:14
Автоспорт

Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации Гран-при Абу-Даби - заключительного этапа сезона чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
ТАСС Спорт 09:14
Единоборства

Емельяненко победил Кокляева, нокаутировав в первом раунде боя

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал соотечественника пауэрлифтера Михаила Кокляева в первом раунде поединка, который прошел по правилам бокса.
МК-Спорт 01:21
Хоккей

«Металлург» прервал серию поражений, одолев «Салават Юлаев»

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги магнитогорский «Металлург» на домашней площадке переиграл уфимский «Салават Юлаев», встреча завершилась со счётом 1:0. Подопечные Ильи Воробьёва прервали серию из пяти поражений, уфимский коллектив проиграл третий матч подряд.
Чемпионат 09:15
Здоровье

С начала года от нападения животных пострадали более 350 тысяч человек

В прошлом году от укусов и царапин животных пострадали более 380 тысяч человек, среди которых 100 тысяч человек - дети до 14 лет.
Российская газета 02:27
Экономика

Минфин отказался выделить деньги из бюджета на ВСМ Москва – Петербург

Минфин не собирается выделять деньги из бюджета на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, заявил РБК замминистра финансов Андрей Иванов на форуме «Инфраструктурные инициативы бизнеса».
Ведомости вчера в 09:52
Футбол

«Реал» обыграл «Алавес» и вышел на первое место

Спорт-Экспресс 08:59
Общество

Движение «За права человека» учредит новую организацию

Движение "За права человека" учредит новую одноименную организацию без юрлица, сообщил лидер движения Лев Пономарев.
Интерфакс вчера в 18:36
Политика

Савченко высмеяли в Сети за фотографии с дня рождения Дмитрия Гордона

Пользователи Сети высмеяли бывшего депутата Верховной рады Надежду Савченко за фотографии, сделанные на дне рождения журналиста Дмитрия Гордона.
iReactor 00:52
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное