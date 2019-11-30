РПЛ

Российская газетаРоссийская газетаМатч между ФК «Сочи» и ФК «Оренбург» перенесли из-за вируса

Матч между футбольными клубами "Сочи" и "Оребург", который должен был состояться первого декабря в олимпийской столице, перенесли на резервную дату. Об этом рассказали в пресс-службе Российской премьер-лиги.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Президент «Оренбурга»: Нам нужны три очка, но хотим их заработать в честной борьбе

Советский спорт04:10

Матч «Сочи» – «Оренбург» перенесли на резервную дату

Спорт день за днем04:03

РПЛ объявила о переносе матча «Сочи» — «Оренбург» из-за эпидемии в стане хозяев

Чемпионат03:09

Матч «Сочи» — «Оренбург» перенесен на резервную дату

Спорт-Экспресс03:02

Мирзоян назвал перенос матча РПЛ «Сочи» - «Оренбург» нормальным явлением

ТАСС Спорт05:11

РПЛ перенесла матч «Сочи» – «Оренбург» из-за эпидемии ангины

Metaratings03:00

Матч 18-го тура РПЛ «Сочи» — «Оренбург» перенесён

RT на русском03:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 06:36, Ашберн
Общество

Дело о крушении MH17 частично передали в суд в Гааге

Часть обвинительного заключения международной следственной группы по делу о крушении самолета Malaysia Airlines в Донбассе в 2014 году передана в распоряжение судей окружного суда Гааги.
РБК вчера в 22:58
Общество

В России выросло производство черной икры

Производство черной икры в России за девять месяцев 2019 увеличилось на 23,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Lenta.ru 03:10
Культура

Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках

Lenta.ru вчера в 18:47
Игры

Анонс новой Half-Life вызвал дефицит шлемов виртуальной реальности

В общем, кто бы что ни говорил, а анонс новой части Half-Life вызвал ажиотаж не меньший, а возможно и больший, чем в свое время вызвал первый видеоролик с демонстрацией возможностей Half-Life 2.
Ferra вчера в 09:02
Хоккей

«Ак Барс» подтвердил уход из команды Эмиля Гарипова

Чемпионат 03:02
Хоккей

Овечкин помешал Кузнецову подраться с хоккеистом «Тампы» в матче НХЛ

RT на русском 04:21
Происшествия

Лишившийся рук при взрыве работник «Дома-2» добился пожизненных выплат

Потерявший обе руки при взрыве на площадке "Дома-2" молодой человек получил пожизненные выплаты, сообщает телеканал "360".
РИА Новости вчера в 20:50
Политика

Савченко высмеяли в Сети за фотографии с дня рождения Дмитрия Гордона

Пользователи Сети высмеяли бывшего депутата Верховной рады Надежду Савченко за фотографии, сделанные на дне рождения журналиста Дмитрия Гордона.
iReactor 00:52
Происшествия

Пилот погиб при падении частного вертолета на Кубани

Частный вертолет Robinson R66 разбился в субботу, 30 ноября, неподалеку от села Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае.
Известия 02:55
Происшествия

На Урале за взятку задержан высокопоставленный руководитель СКР

В Екатеринбурге за взятку в 2 миллиона рублей задержан первый заместитель руководителя Следственного управления (СУ) СК РФ по Свердловской области Михаил Бусылко.
Российская газета 05:07
Политика

Украинский министр допустил прямые поставки газа из России

Ранее глава Минэнерго России Александр Новак рассказал, что Киев и Москва обсуждают возможность возобновления прямых поставок газа на Украину объемом 15 млрд куб. м в год.
РБК 05:16
Общество

Германия оспорила ограничение доступа «Газпрома» к OPAL

Немецкий газовый регулятор Bundesnetzagentur подал апелляцию на решение Верховного суда ЕС, ограничившее доступ «Газпрома» к мощностям газопровода OPAL.
Ведомости 28 ноября в 15:23
Политика

Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины

Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.
РИА Новости 02:07
Автоспорт

Ферстаппен стал лучшим на третьей тренировке в Абу-Даби, Квят — 12-й

Sportbox.RU 06:09
Технологии

Европейские потребители всё чаще делают ставку на продукцию AMD

Проведённый организацией European Hardware Association социологический опрос показал, что на розничном рынке Европы отношение потребителей к продукции AMD стало меняться в лучшую сторону устойчивыми темпами.
3DNews вчера в 06:52
Кино

На экраны страны выходит фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»

Лента посвящена знаменитому советскому вратарю, обладателю «Золотого мяча» Льву Ивановичу Яшину.
REGNUM 28 ноября в 05:26
Происшествия

В Москве при стрельбе в гостинице пострадал один человек

В гостинице на северо-востоке Москвы постоялец в ходе ссоры открыл стрельбу, в результате чего один человек получил ранения.
RT на русском 05:17
Политика

«Нафтогаз» сообщил о проблемах с взысканием долга с «Газпрома»

Украина не везде может взыскать с "Газпрома" средства по решению Стокгольмского арбитража, заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости вчера в 14:15
Политика

Найден способ избежать санкций США из-за С-400

Санкции Вашингтона в отношении Дели из-за покупки у Москвы зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» навредят американской оборонной промышленности, передает Defense News заявление сотрудника аналитического центра Observer Research Foundation (Индия) Дхрува Джайшанкара.
Lenta.ru 05:44
Происшествия

Опубликовано видео с места смертельного ДТП под Красноярском

Появилось видео с места ДТП с участием легковушки и грузовика в Красноярском крае, в результате которого погибли двое взрослых и трое детей.
Газета.Ru 05:45
Происшествия

В Киеве взорвали и ограбили отделение Ощадбанка

Неизвестные взорвали отделение Ощадбанка в Киеве, украли деньги и скрылись. Для поимки преступников в столице развернута операция «Сирена».
Известия 04:10
Армия и оружие

Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Газета.Ru 03:40
Футбол

Въезд для россиян в страны Шенгена во время Евро-2020 могут упростить

Исполнительный директор Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мартин Каллен заявил, что российские болельщики должны будут получить шенгенскую визу по упрощённой системе для посещения матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года.
News.ru 04:30
Космос

Китайцы решили колонизировать Луну

По материалам репортажа военного обозревателя А. Леонкова в программе «Открытый эфир» на телеканале «Звезда», КНР уже к 2050 году планирует колонизировать Луну.
SM News вчера в 06:03
Армия и оружие

На Украине вступил в силу закон о воинских званиях по стандартам НАТО

РИА Новости 05:30
Происшествия

Среди пострадавших в Гааге оказались дети

Отмечается, что с семьями детей уже установили контакт.
Мойка78 вчера в 18:54
Кино

Warner Bros. планирует снять трилогию о Джокере

Студия Warner Bros. намерена развить успех фильма "Джокер", который стал первым проектом с американским рейтингом R, сумевшим собрать в мировом прокате более миллиарда долларов.
Kinonews.ru вчера в 05:12
Общество

Минтруд отказался сделать 31 декабря выходным

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что в этом году 31 декабря уже нельзя сделать выходным днем.
Дни.ру вчера в 02:19
Кино

В российский прокат вышел новый фильм режиссера «Звездных войн»

REGNUM 28 ноября в 15:13
Происшествия

В Ленобласти обнаружили безголовый скелет пенсионерки

Как отмечается, труп пенсионерки нашли на территории участка садоводства "Дружба" 28 ноября. У скелета отсутствовали череп и часть костей.
Газета.Ru 04:43
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное