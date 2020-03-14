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Администрация Краснодарского краяАдминистрация Краснодарского краяМатч между ФК «Сочи» и «Краснодар» пройдет без зрителей

Трансляция матча на телеканале «Матч Премьер» начнется 15 марта в 13:50 по московскому времени. Матч 22-го тура российской премьер-лиги «Сочи» – «Краснодар» пройдет на стадионе «Фишт» 15 марта в 14:00. Информация по возврату билетов – на официальном сайте ФК «Сочи».
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