Игра состоится в Петербурге 21 сентября. Арбитр Сергей Карасев будет обслуживать матч 10-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Рубином». Помогать главному судье будут ассистенты Алексей Стипиди (Краснодар) и Денис Березнов (Москва).

Матч между «Зенитом» и «Рубином» обслужит Сергей Карасев

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