Футбол
Невские НовостиМатч между «Зенитом» и «Рубином» обслужит Сергей Карасев
Игра состоится в Петербурге 21 сентября. Арбитр Сергей Карасев будет обслуживать матч 10-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Рубином». Помогать главному судье будут ассистенты Алексей Стипиди (Краснодар) и Денис Березнов (Москва).
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Безбородов назначен на матч ЦСКА – «Краснодар», Сухой рассудит «Уфу» и «Спартак»
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 05:33, Вашингтон
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Трафик на платных магистралях рассчитают по новому стандарту В России может появиться новый ГОСТ с прогнозом трафика на платных автодорогах и методом расчета оптимального тарифа для их пользователей.
Коммерсантъ 03:00
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На Алтае двух подростков задержали после убийства двоих мужчин
Подростков задержали в Алтайском крае по подозрению в совершении убийства двух мужчин в возрасте 52-х и 37-ми лет.
РБК 04:21
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«Локомотив» сыграет с «Байером» в белой форме
Пресс-служба «Локомотива» сообщила, что команда сегодня сыграет с «Байером» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов в белой форме.
Sport24.ru 05:07
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Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM 16 сентября в 12:27
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Lenta.ru 01:11
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Беглов вступил в должность губернатора Санкт-Петербурга
"Вступая в должность губернатора Санкт-Петербурга, клянусь в верности народу и Конституции Российской Федерации, Уставу Санкт-Петербурга, обязуюсь уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, всеми силами способствовать процветанию города и повышению благосостояния его жителей", - произнес Беглов.
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Иран в ноте США опроверг причастность к атакам на Саудовскую Аравию
Военные США обнаружили, что незадолго до атаки на военных базах в юго-западном Иране была зафиксирована необычная активность.
РБК 05:12
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В Госдуме призвали Киев прекратить истерику в ОБСЕ из-за Крыма
Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек призвал украинскую делегацию прекратить истерику в ОБСЕ относительно участия представителей Крыма и вернуться к конструктивному формату работы.
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Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
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Известия вчера в 21:24
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Кучерена подтвердил слова Сноудена о попытке ФСБ завербовать его
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Эксперимент Renault по продаже машин через интернет провалился
АвтоВести вчера в 10:23
Происшествия
Педофил под видом девочки-модели развратил 19 детей в Удмуртии
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В России введут четырехдневную рабочую неделю
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Владивосток-Новости 16 сентября в 20:26