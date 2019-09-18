Футбол
Невские НовостиМатч между «Зенитом» и «Рубином» обслужит Сергей Карасев
Игра состоится в Петербурге 21 сентября. Арбитр Сергей Карасев будет обслуживать матч 10-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Рубином». Помогать главному судье будут ассистенты Алексей Стипиди (Краснодар) и Денис Березнов (Москва).
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Безбородов назначен на матч ЦСКА – «Краснодар», Сухой рассудит «Уфу» и «Спартак»
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