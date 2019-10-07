Датский арбитр Якоб Келет назначен главным судьей на матч отборочного цикла Евро-2020 между сборными России и Шотландии. Об этом сообщили в пресс-службе УЕФА. Помогать арбитру будут ассистенты Хейне Сёренсен и Даниэл Нёргор, резервным арбитром назначен Мадс-Кристоффер Кристофферсен.

Матч между сборными России и Шотландии обслужит датский арбитр

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