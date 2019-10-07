Футбол
Невские НовостиМатч между сборными России и Шотландии обслужит датский арбитр
Датский арбитр Якоб Келет назначен главным судьей на матч отборочного цикла Евро-2020 между сборными России и Шотландии. Об этом сообщили в пресс-службе УЕФА. Помогать арбитру будут ассистенты Хейне Сёренсен и Даниэл Нёргор, резервным арбитром назначен Мадс-Кристоффер Кристофферсен.
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Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 20:07, Ашберн
Политика
Белый дом: демократы отстранили республиканцев от процедуры импичмента
Демократы, которые имеют большинство в палате представителей конгресса США, не дают республиканцам принимать участие в расследовании, начатом в рамках процедуры импичмента президенту Дональду Трампу, заявил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.
РИА Новости 18:15
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Дочь Ксении Бородиной перенесла экстренную операцию
Марусю, старшую дочь телеведущей Ксении Бородиной, экстренно прооперировали. Девочку доставили в больницу прямо из школы.
VSE42.RU вчера в 23:12
Политика
Нидерланды решили расследовать роль Украины в деле о крушении «Боинга»
Парламент Нидерландов поддержал проведение дополнительного расследования роли Украины в деле о крушении малайзийского «Боинга» MH17 над Донбассом летом 2014 года.
Lenta.ru 14:31
Кино
Вселенную «Матрицы» расширят двумя новыми фильмами
Компания Warner Bros. занимается разработкой двух новых фильмов по вселенной "Матрицы".
Газета Metro вчера в 05:11
Космос
Ученые: Главной проблемой колонизации Марса будет продовольствие
После создания на Марсе базы для постоянного обитания людей и увеличения численности «колонизаторов» основной проблемой может стать их пропитание, пишет InoPressa со ссылкой на исследования различных экспертов.
Росбалт вчера в 23:59
Общество
Суд отклонил иск Алибасова к производителю «Крота» на 100 млн рублей
Ответчиками по иску в суде выступили производитель жидкого средства ООО "АМС медиа" и гипермаркет "Ашан".
ТАСС 12:00
Шоу-бизнес
Знакомые Анастасии Заворотнюк прокомментировали ее выписку из больницы
Родные и близкие актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировали ее выписку из московской клиники.
Петербургский дневник 07:10
Политика
В ООН заявили об истощении финансовых резервов организации
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что организация столкнулась с серьёзным истощением финансовых ресурсов.
RT на русском 17:14
Игры
Sony выпустит PlayStation 5 в конце 2020 года
Интерфакс 11:49
Общество
Нобелевскую премию по физике присудили за открытия в области космоса
В прошлом году нобелевскими лауреатами стали Артур Ашкин, Жерар Муру и Донна Стрикланд за открытия в области лазерной физики.
Российская газета 05:58
Экономика
Россиян предупредили о риске перебоев с поставками импортной воды
Бизнес предупредил о риске перебоев с поставками импортной бутилированной воды.
Известия 18:03
Здоровье
Елена Малышева назвала пять профессий с наибольшим риском инсульта
Елена Малышева в новом выпуске рассказала, специалисты каких профессий попадают в зону риска возникновения инсульта.
Газета Кемерова 00:45
Армия и оружие
Производство Су-34 могут перенести из Новосибирска
Сборку фронтовых бомбардировщиков Су-34 могут перенести из Новосибирска в Комсомольск-на-Амуре, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к Минобороны.
Коммерсантъ 02:35
Кино
«Тайна печати дракона» провалилась в российском прокате
Один из самых дорогих российских фильмов года «Тайна печати дракона» Олега Степченко провалился в прокате.
Культуромания вчера в 04:57
Общество
В Бразилии нашли бутылку с посланием от советских моряков
Студенты в Бразилии обнаружили бутылку с посланием на русском языке на побережье штата Риу-Гранди-ду-Сул.
Известия 09:21
Гаджеты
Apple выпустила новую операционную систему macOS Catalina
Apple представила свою новую операционную систему широкой публике.
Gazeta.SPb 05:48
Политика
Преемник Могерини хочет сохранить санкции против РФ
Боррель выразил надежду, что остальные участники Совета ЕС будут придерживаться такого же мнения.
РЕН ТВ вчера в 10:16
Космос
Спутниковая система «Канопус-В» принята в эксплуатацию в «Роскосмосе»
Политика Сегодня 10:08
Общество
Подготовлен закон о блокировке электронной почты россиян
Члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект о блокировке пользователей имейл-сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную российским законодательством информацию.
РИА Новости 15:19
Футбол
«Тоттенхэм» намерен расстаться зимой с несколькими футболистами
После открытия зимнего трансферного окна «Тоттенхэм» намерен продать нескольких игроков, утверждает The Times.
Спорт-Экспресс 12:15
Политика
В США раскритиковали «Северный поток-2» и прорекламировали свой СПГ
Рик Перри предложил Европе "безопасную" альтернативу российскому газу в виде поставок сжиженного природного газа из Соединенных Штатов Америки.
Pravda.Ru вчера в 08:10
Общество
В Госдуме предложили ввести новую систему возрастной маркировки
Депутаты Госдумы подготовили законопроект, по которому предлагается ввести более общую систему возрастной маркировки произведений литературы и искусства, например «для дошкольников», «для семейного просмотра» или «не рекомендовано для детей».
Дождь 05:10
Политика
Вершинин прокомментировал невыдачу США виз российским делегатам
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что РФ не может полностью симметрично отреагировать на невыдачу США виз российским делегатам, однако теперь Москва будет строже относиться к американским визовым запросам.
РИА Новости 18:45
Футбол
Буффон и Де Росси могут провести прощальный матч за сборную Италии
Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон и полузащитник «Бока Хуниорс» Даниэле Де Росси могут быть вызваны в сборную Италии для прощального матча.
Sport24.ru 11:58
Происшествия
Московская полиция сорвала выставку «Осень Пахана» о насилии силовиков
Московская полиция сорвала выставку «Осень Пахана», организованную движением «Ассоциация худших художников».
Lenta.ru 05:14
Происшествия
Следствие объявило в розыск бизнесмена Павла Фукса
Столичная полиция объявила в розыск по делу о мошенничестве владельца "Мосситигрупп" и бизнесмена Павла Фукса.
ТАСС вчера в 08:27
Происшествия
Похоронная служба не закопала детские могилы в Барнауле
На Власихинском сельском кладбище в Барнауле похоронная служба оставила незакопанными могилы девятерых человек, в том числе детей, из-за поломки трактора.
Газета.Ru 04:45
Политика
Путин и Шойгу прогулялись по тайге и поднялись на гору
Президент России Владимир Путин прогулялся по тайге и поднялся на гору перед своим днем рождения.
УтроNews вчера в 02:45