Коронавирус

Нева СпортНева СпортМатч первой лиги Белоруссии перенесен из-за коронавируса

Матч четвертого тура первой белорусской лиги между «Гомелем» и дзержинским «Арсеналом» перенесен на более поздний срок. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации белорусской федерации футбола.
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Матч чемпионата Белоруссии перенесён из-за подозрения на COVID-19 у одного из футболистов

Sport.ru06:31

Матч чемпионата Белоруссии между «Гомелем» и «Арсеналом» отменён. У одного из игроков нашли коронавирус

Metaratings05:15

Матч первой лиги Белоруссии перенесен из-за подозрения на коронавирус у футболиста

Матч ТВ05:38

Матч «Гомель» — «Арсенал» перенесен из-за коронавируса

Soccer.ru05:33

Матч первой лиги Белоруссии «Гомель» — «Арсенал» перенесен из-за подозрения на коронавирус у одного из игроков

Sport24.ru05:22

Матч первой лиги Беларуси перенесён из-за подозрения на коронавирус у одного из игроков

Чемпионат05:55

Матч «Гомеля» и дзержинского «Арсенала» перенесен. У одного из игроков подозрение на коронавирус

Спорт-Экспресс05:03
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 14:40, Ашберн
Происшествия

В Праге вандалы осквернили пьедестал памятника маршалу Коневу

Российская газета 13:08
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Общество

В Роспотребнадзоре допустили возобновление прогулок с детьми

Россиянам могут разрешить прогулкам с детьми на улице в рамках снятия первого этапа ограничений из-за коронавируса.
Известия 13:51
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Происшествия

В Москве произошел пожар в больнице

Российская газета 14:18
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Политика

Россия не даст забыть победу СССР над фашизмом – посол РФ в США

Вашингтон, 9 мая 2020, 20:22 — REGNUM Россия не даст пересмотреть историю и забыть роль Советского Союза в победе на нацизмом.
REGNUM 13:22
Политика

Президента Украины призвали перестать вмешиваться в дела России

Депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить играть словами и вмешиваться в дела соседнего государства.
Вести.Ru 10:25
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Общество

В Роспотребнадзоре рассказали о первом этапе снятия ограничений

На первом этапе ослабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа, разрешат работу некоторых непродовольственных магазинов и салонов красоты, а также прогулки с детьми.
Газета.Ru 09:42
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Происшествия

В Башкирии возбудили дело после пожара с шестью погибшими

РИА Новости 02:08
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Общество

Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской впадине

Российский автономный необитаемый подводный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины, сообщили РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ).
РИА Новости 04:32
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Шоу-бизнес

Украинцы затравили Ольгу Куриленко после поздравления с Днем Победы

Актуальные Новости 11:33
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Политика

Косачёв оценил заявление Белого дома о странах — победителях нацизма

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал RT заявление Белого дома в Instagram, в котором говорится, что победу над нацистами одержали США и Великобритания.
RT на русском 11:30
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Здоровье

Китайский ученый назвал опаснейшее свойство коронавируса

Китайский вирусолог, профессор Чжун Наньшань рассказал, чем опасен коронавирус и как от него защититься, сообщает портал "Хуаньцюван".
РИА Новости 07:52
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Политика

Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время.
RT на русском 07 мая в 15:44
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Шоу-бизнес

Галкин опубликовал праздничное видео с Пугачевой и детьми

Шестилетние дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина поздравили россиян с 75-летием Великой Победы.
Вести.Ru 09:00
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Общество

Обнародовано последнее сообщение нацистов перед падением Третьего рейха

Lenta.ru вчера в 05:34
Общество

Гидрометцентр предупредил об угрозе засухи в ряде регионов России

В Гидрометцентре назвали регионы, которым угрожает почвенная засуха, передаёт ТАСС заявление научного руководителя учреждения Романа Вильфанда.
Агробук вчера в 03:26
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Общество

Дуров назвал 7 причин не переезжать в США

vtomske.ru вчера в 00:10
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Происшествия

Жители Пугачева из-за взрывов боеприпасов начали покидать свои дома

Жители поселка Пугачева в Удмуртии из-за взрывов боеприпасов начали самостоятельно покидать дома.
Российская газета 13:21
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Игры

В Steam стартовала продажа коллекции игр Square Enix со скидкой 95%

В Steam стартовала продажа коллекции игр Square Enix со скидкой 95%, в которой насчитывается 54 игры.
Astera 13:33
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Происшествия

Молодой парень умер от опухоли мозга в больнице Башкирии

iReactor 02:36
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Кино

Боба Фетт появится во втором сезоне «Мандалорца»

Выход второго сезона «Мандалорца» на Disney+ намечен на начало октября 2020 года.
NewInform 04:07
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Общество

Российский миллиардер просит закрыть четыре города

Российский олигарх миллиардер Мордашов предложил губернаторам четырех субъектов РФ закрыть несколько городов, где расположено его производство, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru 00:45
1,6K
Общество

Путин присоединился к общероссийской акции «Бессмертный полк»

Участники всероссийской акции «Бессмертный полк» еще пройдут по Красной площади, пообещал президент России Владимир Путин в ходе обращения к ним.
Известия 09:30
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Общество

Россиянам рассказали об ошибках при ношении маски

Россияне, использующие медицинские маски, допускают ошибки при их ношении.
Lenta.ru 07 мая в 11:24
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Армия и оружие

Расстрел машины «Исламского государства» с Ми-171 попал на видео

Lenta.ru вчера в 11:18
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Общество

Власти Москвы объяснили, в каких случаях маски и перчатки обязательны

Ранее вице-мэр Москвы Анастасия Ракова в интервью телеканалу "Россия 1" сказала, отвечая на вопрос о якобы обязательном ношении масок и перчаток в общественных местах, что "общественное место - это все, за исключением, на самом деле, вашей квартиры или рабочего кабинета, где вы сидите одни, это то, где вы непосредственно можете соприкасаться со всеми другими людьми".
РИА Новости 13:32
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Армия и оружие

В Венесуэле нашли три брошенных катера с эмблемой ВМС Колумбии

Военные обнаружили три брошенных катера с эмблемой ВМС Колумбии на территории Венесуэлы, сообщило министерство обороны страны.
РИА Новости 13:45
Шоу-бизнес

Дочь Началовой Вера Алдонина песней поздравила россиян с Днем Победы

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Компания AMD презентовала чипсет B550 для новых процессоров Zen 3

Компания AMD провела презентацию чипсета B550, ориентированного на использование новых процессоров Zen 3. Он станет использоваться в паре с сокетом AM4.
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Шоу-бизнес

Московский фотограф показал архивное фото с голой Собчак

Московский фотограф Александр Гусов опубликовал в Instagram снимок обнаженной телеведущей Ксении Собчак.
URA.Ru 12:53
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Общество

В правительстве назвали возможный срок выхода из режима ограничений

Ранее власти Москвы продлили введенные из-за коронавируса ограничения до конца мая.
Lenta.ru вчера в 13:44
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