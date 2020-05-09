Коронавирус
Нева СпортМатч первой лиги Белоруссии перенесен из-за коронавируса
Матч четвертого тура первой белорусской лиги между «Гомелем» и дзержинским «Арсеналом» перенесен на более поздний срок. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации белорусской федерации футбола.
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Происшествия
В Праге вандалы осквернили пьедестал памятника маршалу Коневу
Российская газета 13:08
Общество
В Роспотребнадзоре допустили возобновление прогулок с детьми
Россиянам могут разрешить прогулкам с детьми на улице в рамках снятия первого этапа ограничений из-за коронавируса.
Известия 13:51
Происшествия
В Москве произошел пожар в больнице
Российская газета 14:18
Политика
Россия не даст забыть победу СССР над фашизмом – посол РФ в США
Вашингтон, 9 мая 2020, 20:22 — REGNUM Россия не даст пересмотреть историю и забыть роль Советского Союза в победе на нацизмом.
REGNUM 13:22
Политика
Президента Украины призвали перестать вмешиваться в дела России
Депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить играть словами и вмешиваться в дела соседнего государства.
Вести.Ru 10:25
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали о первом этапе снятия ограничений
На первом этапе ослабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа, разрешат работу некоторых непродовольственных магазинов и салонов красоты, а также прогулки с детьми.
Газета.Ru 09:42
Происшествия
В Башкирии возбудили дело после пожара с шестью погибшими
РИА Новости 02:08
Общество
Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской впадине
Российский автономный необитаемый подводный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины, сообщили РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ).
РИА Новости 04:32
Шоу-бизнес
Украинцы затравили Ольгу Куриленко после поздравления с Днем Победы
Актуальные Новости 11:33
Политика
Косачёв оценил заявление Белого дома о странах — победителях нацизма
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал RT заявление Белого дома в Instagram, в котором говорится, что победу над нацистами одержали США и Великобритания.
RT на русском 11:30
Здоровье
Китайский ученый назвал опаснейшее свойство коронавируса
Китайский вирусолог, профессор Чжун Наньшань рассказал, чем опасен коронавирус и как от него защититься, сообщает портал "Хуаньцюван".
РИА Новости 07:52
Политика
Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время.
RT на русском 07 мая в 15:44
Шоу-бизнес
Галкин опубликовал праздничное видео с Пугачевой и детьми
Шестилетние дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина поздравили россиян с 75-летием Великой Победы.
Вести.Ru 09:00
Общество
Обнародовано последнее сообщение нацистов перед падением Третьего рейха
Lenta.ru вчера в 05:34
Общество
Гидрометцентр предупредил об угрозе засухи в ряде регионов России
В Гидрометцентре назвали регионы, которым угрожает почвенная засуха, передаёт ТАСС заявление научного руководителя учреждения Романа Вильфанда.
Агробук вчера в 03:26
Общество
Дуров назвал 7 причин не переезжать в США
vtomske.ru вчера в 00:10
Происшествия
Жители Пугачева из-за взрывов боеприпасов начали покидать свои дома
Жители поселка Пугачева в Удмуртии из-за взрывов боеприпасов начали самостоятельно покидать дома.
Российская газета 13:21
Игры
В Steam стартовала продажа коллекции игр Square Enix со скидкой 95%
В Steam стартовала продажа коллекции игр Square Enix со скидкой 95%, в которой насчитывается 54 игры.
Astera 13:33
Кино
Боба Фетт появится во втором сезоне «Мандалорца»
Выход второго сезона «Мандалорца» на Disney+ намечен на начало октября 2020 года.
NewInform 04:07
Общество
Российский миллиардер просит закрыть четыре города
Российский олигарх миллиардер Мордашов предложил губернаторам четырех субъектов РФ закрыть несколько городов, где расположено его производство, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru 00:45
Общество
Путин присоединился к общероссийской акции «Бессмертный полк»
Участники всероссийской акции «Бессмертный полк» еще пройдут по Красной площади, пообещал президент России Владимир Путин в ходе обращения к ним.
Известия 09:30
Общество
Россиянам рассказали об ошибках при ношении маски
Россияне, использующие медицинские маски, допускают ошибки при их ношении.
Lenta.ru 07 мая в 11:24
Армия и оружие
Расстрел машины «Исламского государства» с Ми-171 попал на видео
Lenta.ru вчера в 11:18
Общество
Власти Москвы объяснили, в каких случаях маски и перчатки обязательны
Ранее вице-мэр Москвы Анастасия Ракова в интервью телеканалу "Россия 1" сказала, отвечая на вопрос о якобы обязательном ношении масок и перчаток в общественных местах, что "общественное место - это все, за исключением, на самом деле, вашей квартиры или рабочего кабинета, где вы сидите одни, это то, где вы непосредственно можете соприкасаться со всеми другими людьми".
РИА Новости 13:32
Армия и оружие
В Венесуэле нашли три брошенных катера с эмблемой ВМС Колумбии
Военные обнаружили три брошенных катера с эмблемой ВМС Колумбии на территории Венесуэлы, сообщило министерство обороны страны.
РИА Новости 13:45
Гаджеты
Компания AMD презентовала чипсет B550 для новых процессоров Zen 3
Компания AMD провела презентацию чипсета B550, ориентированного на использование новых процессоров Zen 3. Он станет использоваться в паре с сокетом AM4.
Дни24 вчера в 05:41
Шоу-бизнес
Московский фотограф показал архивное фото с голой Собчак
Московский фотограф Александр Гусов опубликовал в Instagram снимок обнаженной телеведущей Ксении Собчак.
URA.Ru 12:53
Общество
В правительстве назвали возможный срок выхода из режима ограничений
Ранее власти Москвы продлили введенные из-за коронавируса ограничения до конца мая.
Lenta.ru вчера в 13:44