Матч четвертого тура первой белорусской лиги между «Гомелем» и дзержинским «Арсеналом» перенесен на более поздний срок. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации белорусской федерации футбола.

Общество В Роспотребнадзоре допустили возобновление прогулок с детьми Россиянам могут разрешить прогулкам с детьми на улице в рамках снятия первого этапа ограничений из-за коронавируса. 4

Политика Россия не даст забыть победу СССР над фашизмом – посол РФ в США Вашингтон, 9 мая 2020, 20:22 — REGNUM Россия не даст пересмотреть историю и забыть роль Советского Союза в победе на нацизмом.

Политика Президента Украины призвали перестать вмешиваться в дела России Депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить играть словами и вмешиваться в дела соседнего государства. 54

Общество В Роспотребнадзоре рассказали о первом этапе снятия ограничений На первом этапе ослабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа, разрешат работу некоторых непродовольственных магазинов и салонов красоты, а также прогулки с детьми. 346

Общество Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской впадине Российский автономный необитаемый подводный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины, сообщили РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ). 1,6K

Политика Косачёв оценил заявление Белого дома о странах — победителях нацизма Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал RT заявление Белого дома в Instagram, в котором говорится, что победу над нацистами одержали США и Великобритания. 14

Здоровье Китайский ученый назвал опаснейшее свойство коронавируса Китайский вирусолог, профессор Чжун Наньшань рассказал, чем опасен коронавирус и как от него защититься, сообщает портал "Хуаньцюван". 175

Политика Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время. 551

Общество Российский миллиардер просит закрыть четыре города Российский олигарх миллиардер Мордашов предложил губернаторам четырех субъектов РФ закрыть несколько городов, где расположено его производство, сообщает ИА DEITA. 1,6K

Общество Путин присоединился к общероссийской акции «Бессмертный полк» Участники всероссийской акции «Бессмертный полк» еще пройдут по Красной площади, пообещал президент России Владимир Путин в ходе обращения к ним. 1,5K

Общество Власти Москвы объяснили, в каких случаях маски и перчатки обязательны Ранее вице-мэр Москвы Анастасия Ракова в интервью телеканалу "Россия 1" сказала, отвечая на вопрос о якобы обязательном ношении масок и перчаток в общественных местах, что "общественное место - это все, за исключением, на самом деле, вашей квартиры или рабочего кабинета, где вы сидите одни, это то, где вы непосредственно можете соприкасаться со всеми другими людьми". 89