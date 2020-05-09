Коронавирус
Нева СпортМатч первой лиги Белоруссии перенесен из-за коронавируса
Матч четвертого тура первой белорусской лиги между «Гомелем» и дзержинским «Арсеналом» перенесен на более поздний срок. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации белорусской федерации футбола.
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Авто
Mercedes-AMG GLE 53 Coupe: объявлена цена в России
Два месяца назад российские дилеры начали прием заказов на кроссоверы Mercedes-Benz GLE Coupe нового поколения в «гражданских» модификациях с дизельными и бензиновыми моторами.
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Лев Гудков: «Русского терпения» хватит еще максимум на два месяца
О трендах рассказал глава «Левада-центра» Лев Гудков в интервью «Бизнес-онлайн».
Росбалт вчера в 02:59
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Москвичей предупредили об аномальном похолодании
Жителей Москвы ожидает резкое похолодание с 13 мая, температура понизится на 8–10 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в субботу, 9 мая.
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МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ вчера в 09:44
Армия и оружие
Расстрел машины «Исламского государства» с Ми-171 попал на видео
Lenta.ru вчера в 11:18
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Путин напомнил о сговоре Польши с Гитлером
Президент России Владимир Путин напомнил о сговоре правительства Польши с фюрером Германского рейха Адольфом Гитлером в 1938 году, закончившемся разделом Чехословакии.
Lenta.ru вчера в 08:44
Финансы
Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам
Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка.
Коммерсантъ вчера в 06:28
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Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада
Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.
REGNUM 05:10
Армия и оружие
Военная авиация пролетела над Петербургом в День Победы
Корреспондент "ПолитЭксперта" запечатлел пролет авиации над Невой.
Политическая Экспертиза 03:20
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На Украине планируют установить четыре колокола Победы
Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к гражданам по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне объявил о планах установить в стране четыре колокола Победы.
ТАСС 05:17
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Тренер Адель назвал истинные причины ее резкой потери веса
Бывший тренер похудевшей почти на полсотни килограммов Адель встал на защиту певицы, на которую посыпались упеки в лицемерии и фатофобии (боязни лишнего веса).
Пятый канал вчера в 23:58
Происшествия
Тренер по ММА избил продавщицу в Крыму за требование надеть маску
Приехавший в Крым из Санкт-Петербурга тренер по смешанным единоборствам избил продавщицу, которая сделала ему замечание из-за отсутствия маски и отказалась отпускать товар.
Вести.Ru 05:27
Происшествия
На Кубани выявлено 1830 носителей коронавируса
Всего в регионе выявлено 1830 носителей коронавируса, в том числе сто детей. 595 пациентов выздоровели и выписаны.
REGNUM 04:12
Политика
Лукашенко поздравил Путина с 75-летием Победы
News.ru 04:35
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Коронавирус не затронул только три района Нижегородской области
Коронавируса не обнаружено только в трех районах Нижегородской области –Варнавинском, Воскресенском и Княгининском.
RuNews24.ru вчера в 09:05
Политика
Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы
Президент России Владимир Путин посетил Александровский сад в Москве, где возложил цветы к Вечному огню в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Коммерсантъ 03:05
Политика
Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время.
RT на русском 07 мая в 15:44
Футбол
Кьеллини рассказал о своих худших напарниках по команде
Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини нелестно отозвался о своем соотечественнике Марио Балотелли, который в настоящее время выступает за футбольный клуб "Брешиа".
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В Европе представили смартфон Huawei P Smart 2020 с сервисами Google
Актуальные Новости 02:44
Политика
В Москве прошел воздушный парад Победы
Воздушная часть парада Победы, посвященная 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, завершилась в Москве.
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Общество
Чернышенко допустил отмену ограничений в конце мая
В конце мая — начале июня регионы могут начать выход из режима ограничений.
BFM.ru вчера в 14:51
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Доплаты медработникам за работу с коронавирусом: водители скорых за апрель получили надбавки, а терапевты и рентгенологи - нет
Врач-интерн минской поликлиники прислала «Комсомолке» расчетник, в котором не указано никаких доплат, хотя, по словам девушки, она вела прием больных, у которых впоследствии подтвердился коронавирус.
КП - Беларусь 07 мая в 14:00
Здоровье
В России впервые с начала вспышки коронавируса выписали больше 5 тыс. человек за день
За сутки коронавирус в России подтвердили еще у 10 817 человек (днем ранее - у 10 699), общее число выявленных с начала вспышки случаев достигло 198 676.
Будущее России. Национальные проекты 05:38
Общество
В Ростовской области ослабят режим самоизоляции
Ростов-на-Дону, 9 мая 2020, 13:47 — REGNUM В Ростовской области в ближайшее время будет принят документ, согласно которому будет ослаблен режим самоизоляции.
REGNUM 06:47
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Прокуратура Дербента внесла представление главврачу городской больницы
Прокуратура Дербента внесла представление главному врачу Центральной городской больницы, где больные острой респираторной вирусной инфекцией работники медицинского учреждения были размещены в помещении, предназначенном для сушки белья.
Махачкалинские известия вчера в 19:59
Общество
Путин обратился к россиянам в честь Дня Победы
Президент России Владимир Путин обратился к россиянам в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском 03:08
Футбол
«Уотфорд» выступил против доигровки АПЛ на нейтральных полях
Президент «Уотфорда» Скотт Даксберри выступил против идеи доиграть нынешний сезон АПЛ на нейтральных полях.
RT на русском 06:53
Общество
Доктор Мясников прокомментировал обвинения в платных интервью
Главврач московской ГКБ 71, официальный представитель инфоцентра по ситуации с коронавирусом Александр Мясников прокомментировал заявления блогера Ирины Шихман о том, что он якобы требует деньги за свои интервью.
Московский Комсомолец вчера в 09:27