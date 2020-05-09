Матч четвертого тура первой белорусской лиги между «Гомелем» и дзержинским «Арсеналом» перенесен на более поздний срок. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации белорусской федерации футбола.

Авто Mercedes-AMG GLE 53 Coupe: объявлена цена в России Два месяца назад российские дилеры начали прием заказов на кроссоверы Mercedes-Benz GLE Coupe нового поколения в «гражданских» модификациях с дизельными и бензиновыми моторами. 4

Общество Москвичей предупредили об аномальном похолодании Жителей Москвы ожидает резкое похолодание с 13 мая, температура понизится на 8–10 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в субботу, 9 мая. 97

Политика Путин напомнил о сговоре Польши с Гитлером Президент России Владимир Путин напомнил о сговоре правительства Польши с фюрером Германского рейха Адольфом Гитлером в 1938 году, закончившемся разделом Чехословакии. 377

Финансы Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка. 196

Политика Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА. 1,3K

Политика На Украине планируют установить четыре колокола Победы Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к гражданам по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне объявил о планах установить в стране четыре колокола Победы. 4

Шоу-бизнес Тренер Адель назвал истинные причины ее резкой потери веса Бывший тренер похудевшей почти на полсотни килограммов Адель встал на защиту певицы, на которую посыпались упеки в лицемерии и фатофобии (боязни лишнего веса).

Происшествия На Кубани выявлено 1830 носителей коронавируса Всего в регионе выявлено 1830 носителей коронавируса, в том числе сто детей. 595 пациентов выздоровели и выписаны. 382

Политика Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы Президент России Владимир Путин посетил Александровский сад в Москве, где возложил цветы к Вечному огню в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 1K

Политика Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время. 528

Футбол Кьеллини рассказал о своих худших напарниках по команде Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини нелестно отозвался о своем соотечественнике Марио Балотелли, который в настоящее время выступает за футбольный клуб "Брешиа".

Политика В Москве прошел воздушный парад Победы Воздушная часть парада Победы, посвященная 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, завершилась в Москве. 102

Здоровье В России впервые с начала вспышки коронавируса выписали больше 5 тыс. человек за день За сутки коронавирус в России подтвердили еще у 10 817 человек (днем ранее - у 10 699), общее число выявленных с начала вспышки случаев достигло 198 676.

Общество В Ростовской области ослабят режим самоизоляции Ростов-на-Дону, 9 мая 2020, 13:47 — REGNUM В Ростовской области в ближайшее время будет принят документ, согласно которому будет ослаблен режим самоизоляции. 1

Происшествия Прокуратура Дербента внесла представление главврачу городской больницы Прокуратура Дербента внесла представление главному врачу Центральной городской больницы, где больные острой респираторной вирусной инфекцией работники медицинского учреждения были размещены в помещении, предназначенном для сушки белья. 3

Футбол «Уотфорд» выступил против доигровки АПЛ на нейтральных полях Президент «Уотфорда» Скотт Даксберри выступил против идеи доиграть нынешний сезон АПЛ на нейтральных полях.