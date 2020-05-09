Коронавирус

Нева СпортНева СпортМатч первой лиги Белоруссии перенесен из-за коронавируса

Матч четвертого тура первой белорусской лиги между «Гомелем» и дзержинским «Арсеналом» перенесен на более поздний срок. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации белорусской федерации футбола.
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Матч «Гомель» — «Арсенал» перенесен из-за коронавируса

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Матч «Гомеля» перенесли из-за подозрения на вирус у одного из футболистов

РБК06:10

Матч первой лиги Беларуси перенесён из-за подозрения на коронавирус у одного из игроков

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Матч первой лиги Белоруссии перенесен из-за подозрения на коронавирус у футболиста

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Матч чемпионата Белоруссии перенесён из-за подозрения на COVID-19 у одного из футболистов

Sport.ru06:31

Матч первой лиги Белоруссии «Гомель» — «Арсенал» перенесен из-за подозрения на коронавирус у одного из игроков

Sport24.ru05:22

Матч «Гомеля» и дзержинского «Арсенала» перенесен. У одного из игроков подозрение на коронавирус

Спорт-Экспресс05:03
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Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской впадине

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О трендах рассказал глава «Левада-центра» Лев Гудков в интервью «Бизнес-онлайн».
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Жителей Москвы ожидает резкое похолодание с 13 мая, температура понизится на 8–10 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в субботу, 9 мая.
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МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну

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Президент России Владимир Путин напомнил о сговоре правительства Польши с фюрером Германского рейха Адольфом Гитлером в 1938 году, закончившемся разделом Чехословакии.
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Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам

Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка.
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Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада

Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.
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Армия и оружие

Военная авиация пролетела над Петербургом в День Победы

Корреспондент "ПолитЭксперта" запечатлел пролет авиации над Невой.
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На Украине планируют установить четыре колокола Победы

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к гражданам по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне объявил о планах установить в стране четыре колокола Победы.
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Тренер Адель назвал истинные причины ее резкой потери веса

Бывший тренер похудевшей почти на полсотни килограммов Адель встал на защиту певицы, на которую посыпались упеки в лицемерии и фатофобии (боязни лишнего веса).
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На Кубани выявлено 1830 носителей коронавируса

Всего в регионе выявлено 1830 носителей коронавируса, в том числе сто детей. 595 пациентов выздоровели и выписаны.
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Лукашенко поздравил Путина с 75-летием Победы

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Коронавирус не затронул только три района Нижегородской области

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Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время.
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Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини нелестно отозвался о своем соотечественнике Марио Балотелли, который в настоящее время выступает за футбольный клуб "Брешиа".
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Воздушная часть парада Победы, посвященная 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, завершилась в Москве.
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Общество

Чернышенко допустил отмену ограничений в конце мая

В конце мая — начале июня регионы могут начать выход из режима ограничений.
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Доплаты медработникам за работу с коронавирусом: водители скорых за апрель получили надбавки, а терапевты и рентгенологи - нет

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В Ростовской области ослабят режим самоизоляции

Ростов-на-Дону, 9 мая 2020, 13:47 — REGNUM В Ростовской области в ближайшее время будет принят документ, согласно которому будет ослаблен режим самоизоляции.
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Прокуратура Дербента внесла представление главврачу городской больницы

Прокуратура Дербента внесла представление главному врачу Центральной городской больницы, где больные острой респираторной вирусной инфекцией работники медицинского учреждения были размещены в помещении, предназначенном для сушки белья.
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Путин обратился к россиянам в честь Дня Победы

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«Уотфорд» выступил против доигровки АПЛ на нейтральных полях

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Доктор Мясников прокомментировал обвинения в платных интервью

Главврач московской ГКБ 71, официальный представитель инфоцентра по ситуации с коронавирусом Александр Мясников прокомментировал заявления блогера Ирины Шихман о том, что он якобы требует деньги за свои интервью.
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