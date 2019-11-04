«Спартак» сегодня примет "Арсенал" в рамках 15-го тура РПЛ.Этот поединок станет юбилейным (100-м) для москвичей на домашнем стадионе «Открытие Арена».100-й юбилейный матч «Спартака» на родном стадионе.

Матч против «Арсенала» станет особенным для «Спартака»

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