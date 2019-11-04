РПЛ

Soccer.ruSoccer.ruМатч против «Арсенала» станет особенным для «Спартака»

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«Спартак» сегодня примет "Арсенал" в рамках 15-го тура РПЛ.Этот поединок станет юбилейным (100-м) для москвичей на домашнем стадионе «Открытие Арена».100-й юбилейный матч «Спартака» на родном стадионе.
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«Спартак» — «Арсенал»: прямой эфир матча начнётся в 19:00

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Матч с «Арсеналом» станет юбилейным для «Спартака» на родном стадионе

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Матч с «Арсеналом» станет юбилейным для «Спартака» на родном стадионе

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Матч против «Арсенала» станет особенным для «Спартака»

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Матч против «Арсенала» станет 100-м для «Спартака» на «Открытие Арене»

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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 08:49, Ашберн
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