РПЛ
Soccer.ruМатч против «Арсенала» станет особенным для «Спартака»
«Спартак» сегодня примет "Арсенал" в рамках 15-го тура РПЛ.Этот поединок станет юбилейным (100-м) для москвичей на домашнем стадионе «Открытие Арена».100-й юбилейный матч «Спартака» на родном стадионе.
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Политика
Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах
Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru 06:55
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Квят раскритиковал решение оштрафовать его на Гран-при США
Российский пилот команды "Торо Россо" Даниил Квят в резкой форме раскритиковал решение стюардов применить в его отношении 5-секундный штраф после гонки Гран-при США, в результате россиянин откатился с 10-й на 12-ю позицию.
ТАСС Спорт вчера в 17:45
Политика
Грызлов прокомментировал срыв разведения сил в Петровском
Киев срывает возобновление разведения сил и средств в районе населенного пункта Петровское в Донбассе вопреки договоренностям, достигнутым 29 октября на заседании контактной группы, заявил полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов.
РИА Новости 07:19
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию
Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
Life.ru 03:09
Футбол
«Тоттенхэм» оспорит удаление Сон Хын Мина
Лондонский "Тоттенхэм" оспорит удаление корейского форварда Сон Хын Мина.
Газета.Ru 07:41
Происшествия
В Ингушетии похоронили убитых в Москве главу ЦПЭ региона и его брата
«Сегодня прошли похороны братьев Эльжаркиевых», — цитирует его ТАСС.
Известия 06:18
Политика
Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли
МИД Украины направил ноту в российское внешнеполитическое ведомство с просьбой вернуть задержанные в Керченском проливе корабли, сообщило агентство "Укринформ".
РИА Новости 07:05
Политика
В Турции изучают предложение России о поставках истребителей
RT на русском 04:31
Происшествия
В Ереване потушили пожар на аэродроме «Эребуни»
РИА Новости 08:33
Здоровье
В Минздраве назвали рекомендованную норму суточного потребления соли
Изменения были внесены в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, которые соответствуют современным требованиям здорового питания и сохранения допустимого уровня соли в организме.
iReactor 02 ноября в 06:47
Общество
В Москве проходят два «Русских марша»
Коммерсантъ 06:06
Кино
Warner Bros. выдвинула фильм «Джокер» на 16 «Оскаров»
Студия Warner Bros. номинировала фильм Тодда Филлипса «Джокер» на 16 премий Американской киноакадемии, сообщается на официальном сайте компании.
Известия 06:50
Армия и оружие
Госиспытания БМП-2М с гранатометом и «Корнетами» завершатся к декабрю
Новейшая боевая машина пехоты БМП-2М с гранатометом и ракетами «Корнет» пройдет все испытания к зиме.
Известия 02 ноября в 21:43
Происшествия
Замминистра культуры Удмуртии арестовали по подозрению в коррупции
Суд арестовал заместителя министра культуры Удмуртии, который обвиняется в получении взятки в крупном размере.
Газета.Ru 05:47
Общество
Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений
Диетологи составили список рекомендаций людям, которые хотят похудеть, но по каким-то причинам не могут регулярно заниматься спортом, пишет Food News.
РИА Новости 04:13
Политика
В конгрессе обвинили Трампа в захвате нефти Сирии
Претендент на номинацию в президенты США от Демократической партии, член конгресса Тулси Габбард обвинила американского лидера Дональда Трампа в захвате нефтяных месторождений Сирии.
Газета.Ru 04:15
Экономика
Банк России впервые оценил количество серийных заемщиков
Количество заемщиков, имеющих задолженность более 10 тыс. руб. хотя бы по одному кредиту, увеличилось с 2015 года на 6,6 млн человек, говорится в отчете регулятора.
Коммерсантъ 01 ноября в 11:04
Шоу-бизнес
Вера Брежнева предстала перед фанатами в латексном костюме
Вера Брежнева опубликовала на своей странице в социальной сети видео, на котором исполнила танец перед зеркалом в черном костюме из латекса и маске женщины-кошки.
Волга-Медиа 01:47
Армия и оружие
Названа новая дата возможного разведения сил в Донбассе
Начало разведения сил в районе Петровского планировалось после отвода войск Вооруженных сил Украины и самопровозглашенной Луганской народной республики в районе Золотого, которое состоялось 1 ноября.
Lenta.ru 07:57
Общество
Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM 06:50
Гаджеты
Раскрыты характеристики нового бюджетного смартфона Nokia 2.3
Компания HMD Global постоянно работает над выпуском новых моделей смартфонов. Сейчас к выпуску готовится Nokia 2.3.
Planet Today вчера в 11:27
Политика
Украинский военнослужащий раскритиковал качество питания в ВСУ
Украинский военный Александр Гром раскритиковал качество питания в частях Вооруженных сил Украины.
Народные новости вчера в 23:06
Футбол
«Оренбург» обыграл «Урал» в матче РПЛ
"Оренбург" на выезде обыграл "Урал" в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 08:02
Общество
«ВКонтакте» запустила функцию по борьбе с оскорблениями
Социальная сеть "ВКонтакте" запустила экспериментальную функцию для борьбы с оскорблениями в комментариях.
РИА Новости 06:42
Музыка
Тейлор Свифт получила главную награду на MTV Europe Music Awards
Газета.Ru вчера в 21:13
Общество
Вывезший детей из Швеции Денис Лисов благополучно вернулся в Москву
Семья Лисовых — муж, жена и дочь — уехали в Швецию из Хабаровска. В Швеции у них родились ещё две девочки.
Kazanfirst.ru 05:35
Космос
Американский грузовой космический корабль Cygnus прибыл к МКС
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило, что грузовой корабль Cygnus прибыл к Международной космической станции (МКС).
RT на русском 04:46
Общество
Синоптики прогнозируют рекордно теплую погоду в Москве в начале ноября
Согласно прогнозу, в среду днем ожидаются также высокие температуры - 11-13 градусов тепла. В четверг прогнозируется 5-10 градусов.
ТАСС 01:12
Общество
Четырехдневная рабочая неделя повысила продуктивность Microsoft на 40%
Эксперимент по сокращению рабочей недели до четырех дней привел к повышению производительности на 40%, отмечается в отчете компании Microsoft, 4 ноября сообщает CNBC.
Красная весна 08:41
Общество
«Нафтогаз Украины» подал новый иск против «Газпрома»
Украинская компания «Нафтогаз» направила в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», который касается газового транзита.
REGNUM 02 ноября в 11:47